10 experiencias únicas que no puedes perder en Aruba

Descubre las playas más hermosas, la historia y la cultura de Aruba, y disfruta de experiencias únicas como el snorkel en Mangel Halto Beach o la visita al Parque Nacional Arikok.

Con la puesta en marcha de la ruta directa entre Bucaramanga y Aruba , la cual operará en temporada alta con dos frecuencias semanales, Vanguardia le cuenta cuáles son las 10 experiencias que no se puede perder si decide ir a la llamada 'Isla Feliz'.

Aruba es mucho más que playas hermosas. Sí, es cierto, la llamada 'Isla Feliz' tiene cerca de 20 playas públicas donde el acceso es gratuito. Tiene experiencias únicas como Mangel Halto Beach, donde se puede hacer snorkel y la arena se fusiona con los manglares. O como Eagle Beach, catalogada este año por TripAdvisor como la mejor playa del Caribe y la cuarta del mundo.

Playas de arena blanca, limpias, tranquilas, seguras y con agua cristalina donde, además, se puede ver el atardecer todos los días, dejar los elementos en medio de la playa, sin miedo a que se los roben. Mural del barrio San Nicolás en Aruba. Esta zona tiene más de 90 murales de algunos de los artistas callejeros más destacados del planeta. Pero decir que Aruba es solo playas es injusto, por decir lo menos.

También hay historia y cultura. Tiene una vibrante zona de rumba en Palm Beach, con música para todos los públicos. Hay pinturas rupestres y cuevas, así como paisajes inolvidables. Hay una gastronomía variada y a la altura de lo mejor del mundo, o sitios como San Nicolás que tiene arte callejero realizado por algunos de los mejores muralistas del planeta.

Hace unos días, se lanzó la nueva imagen de Aruba, bajo el concepto 'Cuando amas a Aruba - Aruba te Ama', que apunta a un turismo más sostenible y amigable con el medio ambiente. La idea es admirar la naturaleza, los hermosos árboles divi-divi, las tortugas, las blue lizards o los flamencos, pero sin invadir su hábitat o su hogar.

Ya no se habla de turistas, sino de huéspedes, y la meta es que el visitante no se vaya cansado, sino despejado, tranquilo, en paz… con ganas de volver. No en vano, Aruba es uno de los destinos más apetecidos del Caribe, donde cerca del 80 % de la economía depende de la industria del turismo.

Aproximadamente 3 de cada 4 visitantes provienen de Estados Unidos, pero cada vez crece más la proporción de latinoamericanos que llegan a esta isla para vacacionar y desconectarse de sus rutinas. Solo por poner un ejemplo, la llegada de turistas de la región aumentó un 40,3 % entre 2025 y 2026, pasando de 66.856 visitantes latinoamericanos en los primeros cuatro meses del año pasado a 93.772 en el mismo periodo de este año.

El 'market share' regional subió de 12,9 % a 16,5 %. Colombia no es la excepción y este año ya han llegado 16.821 visitantes de nuestro país (enero - abril) a Aruba, en gran parte gracias a la nueva oferta aérea que hay disponible. Las cuevas del Parque Nacional Arikok tienen postales únicas y guardan historias como la de la princesa indígena que fue aprisionada para que no se viera con su amante de la tribu rival.

Pero decir que Aruba es solo playas es injusto, por decir lo menos. También hay historia y cultura. Tiene una vibrante zona de rumba en Palm Beach, con música para todos los públicos. Hay pinturas rupestres y cuevas, así como paisajes inolvidables.

Hay una gastronomía variada y a la altura de lo mejor del mundo, o sitios como San Nicolás que tiene arte callejero realizado por algunos de los mejores muralistas del planeta. Hace unos días, se lanzó la nueva imagen de Aruba, bajo el concepto 'Cuando amas a Aruba - Aruba te Ama', que apunta a un turismo más sostenible y amigable con el medio ambiente.

La idea es admirar la naturaleza, los hermosos árboles divi-divi, las tortugas, las blue lizards o los flamencos, pero sin invadir su hábitat o su hogar. Ya no se habla de turistas, sino de huéspedes, y la meta es que el visitante no se vaya cansado, sino despejado, tranquilo, en paz… con ganas de volver.

No en vano, Aruba es uno de los destinos más apetecidos del Caribe, donde cerca del 80 % de la economía depende de la industria del turismo. Aproximadamente 3 de cada 4 visitantes provienen de Estados Unidos, pero cada vez crece más la proporción de latinoamericanos que llegan a esta isla para vacacionar y desconectarse de sus rutinas.

Solo por poner un ejemplo, la llegada de turistas de la región aumentó un 40,3 % entre 2025 y 2026, pasando de 66.856 visitantes latinoamericanos en los primeros cuatro meses del año pasado a 93.772 en el mismo periodo de este año. El 'market share' regional subió de 12,9 % a 16,5 %.

Colombia no es la excepción y este año ya han llegado 16.821 visitantes de nuestro país (enero - abril) a Aruba, en gran parte gracias a la nueva oferta aérea que hay disponible. Las cuevas del Parque Nacional Arikok tienen postales únicas y guardan historias como la de la princesa indígena que fue aprisionada para que no se viera con su amante de la tribu rival.

Además de grandes playas, Aruba también tiene grandes zonas desérticas, llenas de paisajes áridos, cuevas y cactus gigantes. Una experiencia imperdible es ir al Parque Nacional Arikok, una reserva natural que tiene pinturas rupestres y se pueden divisar especies autóctonas como el blue lizard.

En la cueva de Quadirikiri se pueden tomar unas fotos espectaculares y conocer la historia del túnel del amor y la princesa indígena que fue aprisionada para evitar su romance con un miembro de una tribu rival





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