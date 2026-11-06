11ª Válida Piques Cuarto de Milla Barranquilla: Velocidad en Tubará

Pilotos y motociclistas compiten este 8 de noviembre en Tubará. La 11ª válida promueve seguridad y deporte motor en el Autódromo Motorsport Park.

La emoción de los motores, la pasión por la velocidad y el espíritu competitivo volverán a tomarse el asfalto con la celebración de la 11ª Válida de Piques Cuarto de Milla Barranquilla. Esta jornada promete reunir a destacados pilotos de carros y motocicletas, aficionados al automovilismo y familias que disfrutan de los deportes a motor.

Detalles de la Competición Deportiva

El evento se realizará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana en el autódromo Motorsport Park. La ubicación estratégica del recinto se encuentra en el kilómetro 30 de la Vía al Mar, en jurisdicción del municipio de Tubará, Atlántico. Esta nueva válida representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el automovilismo deportivo en la región Caribe.

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La programación comenzará a las 9:50 a. m. con la reunión de pilotos, seguida de las diferentes rondas clasificatorias para carros y motocicletas. Estas rondas se extenderán hasta las 2:00 p. m., momento en el que iniciarán las finales. Cada salida será una oportunidad para demostrar preparación, habilidad y rendimiento mecánico.

Participación y Categorías

Las categorías estarán distribuidas de acuerdo con los tiempos de aceleración para garantizar una competencia justa. En la sección de carros, las categorías abarcan tiempos desde los 18 hasta los 9 segundos. Por su parte, las motocicletas participarán en categorías desde los 15 hasta los 9 segundos.

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La jornada contará con la participación de carros y motocicletas que buscarán registrar sus mejores tiempos sobre la pista. Se busca crear un ambiente de competencia, emoción y pasión por los motores, donde los competidores buscan destacarse en sus respectivas categorías.

Seguridad y Compromiso Social

Más allá del espectáculo, Piques Cuarto de Milla Barranquilla mantiene su compromiso con la promoción de espacios organizados para la práctica de los deportes a motor. El objetivo es claro: llevar la pasión por la velocidad a escenarios adecuados, contribuyendo a desestimular las carreras clandestinas en las vías públicas.

Se fomenta una cultura de responsabilidad y seguridad. El evento contará con el acompañamiento de personal de atención de emergencias, ambulancia medicalizada y bomberos. Este dispositivo de seguridad está previsto para el desarrollo de la jornada bajo condiciones controladas.

Impacto Regional y Logística

Con el respaldo de la Alcaldía de Tubará y el acompañamiento de patrocinadores y aliados comerciales, esta 11ª Válida busca continuar posicionando al municipio y al Atlántico como referentes regionales. El Club Deportivo Piques Cuarto de Milla Barranquilla organiza el evento con apoyo institucional y privado.

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La competencia representa una oportunidad para dinamizar la actividad comercial, turística y gastronómica alrededor de este tipo de encuentros. Estos eventos convocan a participantes y aficionados de diferentes municipios y ciudades de la región Caribe, consolidando una plataforma deportiva integral.

La organización extiende una invitación a todos los pilotos, clubes automovilísticos, motociclistas, medios de comunicación, patrocinadores y amantes de la velocidad. Como indica el comunicado oficial, la verdadera pasión por la velocidad se demuestra en la pista, no en las calles. El domingo 8 de noviembre de 2026, el rugir de los motores volverá a sentirse en Motorsport Park con la adrenalina garantizada.