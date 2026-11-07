14 Congreso de Gestarsalud en Barranquilla: Innovación y Salud

Gestarsalud reunía a más de 300 expertos en Barranquilla para discutir el futuro del sistema de salud colombiano con apoyo gubernamental y académico.

El catorceavo Congreso de Gestarsalud transformó la ciudad de Barranquilla en un epicentro de debate y colaboración para el sector salud colombiano. Este encuentro anual congregó a más de trescientos invitados destacados, consolidándose como un espacio crucial para analizar los retos estructurales y las oportunidades de innovación que definen la gestión sanitaria en el país.

Participantes y Liderazgo Ejecutivo

Jorge Gutiérrez, en su rol de director ejecutivo de Gestarsalud, lideró la visión estratégica del evento junto a Galo Viana, quien preside la Junta Directiva de la organización. La presencia de Erika Ahumada Rodríguez, presidenta de EPS Familiar de Colombia y vicepresidenta de Gestarsalud, añadió un nivel de relevancia institucional significativa al desarrollo de las actividades programadas durante la jornada.

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Érika Ahumada Rodríguez no solo participó como una figura de autoridad institucional, sino que también actuó como panelista activa, compartiendo sus perspectivas sobre la sostenibilidad del modelo. Su intervención subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional y la necesidad de reforzar los lazos entre aseguradoras, prestadores y el gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Acompañamiento Académico y Gubernamental

El rigor técnico de las discusiones se vio potenciado por el acompañamiento académico de cuatro universidades de referencia nacional: la Universidad Externado de Colombia, la Universidad El Bosque, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Miguel Uprimy, reconocido docente investigador, representó este vínculo académico, asegurando que los debates tuvieran profundidad basada en evidencia y análisis crítico.

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La presencia del Gobierno nacional en este foro fue otra pieza clave para la legitimidad del encuentro. La ministra de Salud envió un mensaje de apoyo directo, enfatizando la alineación de políticas públicas con las iniciativas del sector privado. Asimismo, María Andrea Godoy, la superintendente nacional de Salud, y Marcela Brun, la viceministra de Protección Social, estuvieron presentes para dialogar sobre los marcos regulatorios y las metas de cobertura.

Impacto Cultural y Perspectivas Futuras

La muestra comercial integró a un ecosistema diverso que incluyó aseguradoras, prestadores de servicios, pacientes y la industria farmacéutica en un mismo escenario de intercambio. Esta integración fue complementada por una destacada muestra de artesanos locales, respaldada por iniciativas comunitarias que aportaron identidad y talento regional, demostrando que la salud y la cultura pueden caminar de la mano en espacios de alto nivel.

En el cierre del evento, Erika Ahumada Rodríguez ofreció un discurso que agradeció la fortaleza y la unión del sector durante los últimos años de desafíos complejos. Reafirmó el compromiso inquebrantable de seguir cuidando a la población colombiana y destacó los retos futuros que requieren una adaptación continua y una respuesta coordinada por parte de todos los actores involucrados en la cadena de valor del sistema de salud.