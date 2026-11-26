Volcamiento de bus de la empresa San Vicente en Ibagué deja 14 heridos. Autoridades investigan causas y condiciones climáticas en la variante el 26 de noviembre.

Catorce personas resultaron lesionadas el jueves 26 de noviembre en el departamento del Tolima, tras el vuelco de un bus operado por la empresa San Vicente. El accidente ocurrió en la variante hacia Girardot, cerca del Puente de la Vida y el sector El Totumo, cuando el vehículo circulaba por la ruta Ibagué -Girardot.

Detalles del choque y vehículos involucrados

La empresa San Vicente informa que el autobús impactó inicialmente a un motociclista antes de chocar contra una tractomula que aparentemente se encontraba estacionada al costado de la vía. Las autoridades locales han confirmado que el bus terminó volcado lateralmente en la carretera principal.

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No se han reportado fallecidos, a pesar de las versiones iniciales sobre posibles víctimas mortales. Los organismos de socorro confirmaron la asistencia a todos los pasajeros lesionados, quienes fueron trasladados a diversos centros asistenciales en Ibagué para recibir atención médica especializada.

Posición de las autoridades y víctimas

Las autoridades mantienen su presencia en el lugar para realizar las labores de verificación técnica del siniestro vial. El proceso de investigación busca determinar con exactitud si el conductor de la tractomula cumplió con los protocolos de señalización y seguridad al estacionar su unidad en la vía pública.

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Entre las 14 personas lesionadas se encuentran niños, adultos mayores y una mujer embarazada. Un pasajero quedó atrapado dentro del bus volcado y tuvo que ser liberado por los equipos de emergencia desplegados en la escena del accidente.

Clima y restricciones viales en el Tolima

Se conoció que en el momento del accidente llovía en el sector, aunque no se ha establecido si las condiciones climáticas tuvieron incidencia en el vuelco del bus. Las autoridades continúan investigando las causas precisas del siniestro para determinar si existieron fallas mecánicas o errores humanos.

La presencia de los vehículos involucrados y la atención a las víctimas han generado restricciones de movilidad en este corredor vial. Las medidas están vigentes mientras avanzan las labores de rescate y la verificación oficial del incidente en la variante de Ibagué.