17 personas capturadas en diferentes ciudades del país por acaparamiento ilegal de tierras en el sur del Meta

La captura de estas 17 personas se ordenó luego de verificarse dentro de la investigación que con este acaparamiento ilegal de tierras se devastaron y afectaron 'ecosistemas estratégicos para la vida y la estabilidad climática del país', en áreas de influencia de los parques nacionales naturales. Por otro lado, 14 cuerpos de guerrilleros muertos llegaron a Villavicencio, seis más a Yopal y 28 a Bogotá. La Fiscalía confirmó que una de las 17 personas capturadas y señaladas de 'acaparamiento ilegal de tierras' es el exalcalde de Mapiripán, quien fue mandatario elegido de ese municipio en el sur del Meta durante el periodo 2012- 2015.

17 personas fueron capturadas en diferentes ciudades del país, señaladas de formar parte de una red criminal para acaparar tierras en el sur del Meta.

Confirmaron un amplio operativo desarrollado en diferentes ciudades donde fueron capturadas varias personas, entre hombres y mujeres, señaladas de apoderarse de manera ilegal de miles de hectáreas de tierra en el sur del Meta. Y en el marco del Plan Integral de Contención de la Deforestación, desarticuló una red criminal dedicada al acaparamiento ilegal de tierras y a la deforestación sistemática en Mapiripán, Meta.

La investigación que lleva varios años en curso ha logrado revelar la 'dimensión real de las redes criminales' que estarían detrás de la deforestación en Colombia, especialmente en el sur del Meta. Se aseguró también que se destruyeron bosques para instalar actividades económicas ilícitas que destruyen la naturaleza y operan a través de la captura de las instituciones, corrompiendo al Estado para la acumulación ilegal de riqueza.

La captura de estas 17 personas se ordenó luego de verificarse dentro de la investigación que con este acaparamiento ilegal de tierras se devastaron y afectaron 'ecosistemas estratégicos para la vida y la estabilidad climática del país', en áreas de influencia de los parques nacionales naturales. Por otro lado, 14 cuerpos de guerrilleros muertos llegaron a Villavicencio, seis más a Yopal y 28 a Bogotá.

La Fiscalía confirmó que una de las 17 personas capturadas y señaladas de 'acaparamiento ilegal de tierras' es el exalcalde de Mapiripán, quien fue mandatario elegido de ese municipio en el sur del Meta durante el periodo 2012- 2015. Por otro lado, Jorge Iván Duque Lenis fue candidato a la curul de paz en la Cámara de Representantes en 2022 por los 12 municipios PDET del Meta y el Guaviare cuando perdió frente a





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