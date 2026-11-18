Tormenta eléctrica y granizo afectan a Medellín el 18 de noviembre con 17 vuelos retrasados y desbordamientos. El Metrocable suspende seis líneas.

Una intensa tormenta eléctrica combinada con lluvia y granizo impactó a la ciudad de Medellín el miércoles 18 de noviembre, generando serias interrupciones en la movilidad y el transporte aéreo durante la tarde. El balance oficial realizado por la noche reveló un impacto significativo en la infraestructura local, destacándose 17 vuelos demorados en el aeropuerto de Olaya Herrera y un total de 134 descargas eléctricas registradas a lo largo del Valle de Aburrá.

Impacto Operativo en el Aeropuerto de Medellín

Las condiciones climáticas adversas obligaron a una pausa total en las operaciones de despegue y aterrizaje durante 24 minutos, afectando directamente la logística de viaje de cientos de pasajeros. De los 17 vuelos pospuestos reportados, cinco correspondían a salidas y 12 a llegadas, lo que generó una acumulación de retrasos que se proyectó hacia las horas nocturnas. A pesar de que la terminal aérea retomó su operación con normalidad una vez mejoraron las condiciones, los viajeros con programaciones para esa noche fueron instruidos para confirmar el estado de sus vuelos directamente con sus aerolíneas, pues las demoras iniciales podrían derivar en nuevas reprogramaciones automáticas.

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Datos Hidrológicos y Alertas del SIATA

El Sistema de Alerta Temprana (SIATA) fue el encargado de cuantificar la magnitud del fenómeno meteorológico, registrando 134 rayos en el Valle de Aburrá, de los cuales 100 se concentraron específicamente sobre la ciudad de Medellín. El mayor acumulado de lluvia se midió en la institución educativa Inem José Félix de Restrepo, con un total de 52,58 milímetros. Sin embargo, la mayor intensidad se presentó en el sector de La Palmera, donde se alcanzaron 185,93 milímetros por hora, un indicador crítico de la fuerza del sistema convectivo. El sistema de alerta también reportó aumentos de nivel en 16 puntos monitoreados en la ciudad, distribuidos en diez zonas con riesgo naranja y seis con riesgo rojo.

Desbordamientos e Inundaciones en Sectores Clave

La saturación de las cuencas provocó desbordamientos immediatos en puntos críticos, destacándose la quebrada La Presidenta a la altura del centro comercial Monterrey. Este evento generó inundaciones severas en sectores de alto tráfico comercial y residencial como Premium Plaza y Provenza, ubicados en la localidad de El Poblado. Como consecuencia directa de estas emergencias, se mantuvo el cierre de la glorieta de Monterrey y se restringió el acceso a Patio Bonito para garantizar la seguridad de las personas y permitir el flujo del agua. Además de La Presidenta, la quebrada La Escopetería y el río Medellín a la altura del Puente 33 también se encontraban en nivel de riesgo rojo.

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Respuesta Institucional y Suspensión del Metrocable

Ante la emergencia, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó que los equipos de emergencia de la Alcaldía y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) estaban desplegados en los puntos críticos. El mandatario informó que se activaron alertas naranjas adicionales por el aumento del nivel en las quebradas Altavista, La 33 y La Guayabala. Además, señaló que en la quebrada La Presidenta se encontraron residuos sólidos que obstruían el paso natural del agua, instando a la ciudadanía a no arrojar basuras en las quebradas ya que esto agrava los desbordamientos en temporadas de lluvia.

Paralelamente, la Empresa de Energía de Medellín (EPM) suspendió temporalmente el servicio comercial de seis líneas del Metrocable debido a las fuertes corrientes de aire y la precipitación: las líneas J, P, M, H, K y L. La empresa informó que el servicio fue restablecido una vez que las condiciones climáticas mejoraron en la noche, finalizando así la interrupción temporal del transporte teleférico.

Perspectivas Climáticas y Protocolos de Emergencia

Estas tormentas ocurren en el contexto de la temporada de lluvias que atraviesa actualmente el Valle de Aburrá, la cual ha dejado suspensiones recurrentes del Metrocable e inundaciones en diversas zonas de la ciudad durante las tardes. Según los pronósticos de las autoridades ambientales, las lluvias continuarán durante los próximos días, con mayor probabilidad de tormentas en las horas de la tarde, por lo que no se descartan nuevas afectaciones temporales al transporte aéreo y terrestre en la región. Las autoridades mantienen a los equipos de emergencia monitoreando el comportamiento de las quebradas y atendiendo los reportes de la ciudadanía durante la noche. Los ciudadanos pueden reportar emergencias a la línea 123 y consultar los canales oficiales para conocer el estado de las vías, quebradas y transporte público en tiempo real mientras continúen las precipitaciones.