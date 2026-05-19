2 detenidos en caso de Yulixa Toloza, tío de dueña del local de estética ilegal

Dos venezolanos, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, han sido detenidos por el caso de Yulixa Toloza, ya que se encontraron con un Chevrolet gris, en el que se la llevó a su desaparición, escondido en la vivienda de Morales. La mujer había sido sometida a una intervención estética en un local ilegal en el sur de Bogotá.

Estos son los 2 detenidos por caso de Yulixa Toloza : uno es tío de dueña de local ilegal de estética y escondía carro en el que se la llevaron Búsqueda de administradores del local Beauty Láser se trasladó a Guanare, Venezuela.

Tercera captura sería inminente. Miembros de la Sijín de Cúcuta detuvieron este fin de semana a dos venezolanos señalados de ocultar el Chevrolet Sonic gris vinculado a la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer que se sometió a una intervención en un centro de estética ilegal en el sur de Bogotá. Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado (de 38 años), ambos de nacionalidad venezolana.

El primero de ellos sería tío de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético Beauty Láser M.D., ubicado en el barrio Venecia. Apareció en Cúcuta el Chevrolet gris en el que sacaron a Yulixa Toloza del local ilegal de estética; fueron detenidas dos personas que lo escondían Vecinos de un conjunto residencial de Cúcuta llamaron a las autoridades para señalar que el carro, de placas UCQ340,a verificar quién había arrendado el garaje, se reestablishó el parentesco con María Fernanda Martínez.

¿Por qué la DEA sacó de Caracas a Álex Saab, a pesar de tener perdón presidencial de Biden? : también le quitaron nacionalidad venezolanaestaban siendo interrogados y la Fiscalía evaluaba si se solicitaba órdenes de captura por su presunta complicidad en la desaparición de Toloza, de 52 años.

Además, fuentes judiciales le dijeron a EL TIEMPO que la búsqueda de los administradores del centro ilegal de estética se trasladó a Guanare, capital de Portugesa (Venezuela). De allí son oriundos varios de los implicados. Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en su correo según sus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.

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Modelo Petro de pasaportes no se ha puesto a prueba, Thomas Greg sigue imprimiéndolos en sitios clave incluidos Bogotá y Nueva YorkEstos son los 2 detenidos por caso de Yulixa Toloza: uno es tío de dueña de local ilegal de estética y escondía carro en el que se la llevaronApareció en Cúcuta el Chevrolet gris en el que sacaron a Yulixa Toloza del local ilegal de estética; fueron detenidas dos personas que lo escondían¿Diosdado Cabello, el próximo en la lista de 'extraídos' de Venezuela, después de la deportación de Álex Saab y del operativo contra Maduro?

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