335 denuncias contra Gustavo Petro en Comisión de Acusación

La Comisión de Acusación acumula 335 procesos contra Gustavo Petro, cifra récord en la historia colombiana. Se analizan las últimas indagaciones por sexocontratos y la falta de avances.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia continúa recibiendo acusaciones contra Gustavo Petro sin mostrar señales de desaceleración. La institución, que actúa como juez natural para los mandatarios del país, ha consolidado un expediente histórico con trescientas treinta y cinco (335) denuncias activas durante el periodo 2022-2026. Esta cifra sitúa al expresidente en un lugar sin precedentes en la política colombiana, superando ampliamente a otros mandatarios recientes.

Detalles de las acusaciones por sexocontratos

La denuncia más reciente, radicada el 5 de noviembre, fue presentada por la senadora Sara Castellanos y la representante Carol Borda, ambas del partido Salvación Nacional. Estas legisladoras solicitan investigar si Petro utilizó su investidura para favorecer vínculos contractuales con el Estado a cambio de beneficios sexuales. El fundamento de esta acusación se basa en las afirmaciones de Deicy Jiménez Ramírez, quien señaló en una entrevista con Semana el 25 de octubre que conoció a Petro en 2019.

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Jiménez Ramírez afirmó que habría recibido apoyo para acceder a contratos con entidades estatales, un favor que describe como ligado a relaciones personales y prestaciones de índole sexual. Este caso se suma a un contexto de escándalos por supuesto uso de la agenda privada para fines ilícitos. La cámara legislativa recibe estas quejas, las distribuye entre sus integrantes y determina si existen méritos para solicitar la acusación formal ante el Senado.

Posiciones y estatus de los expedientes

A pesar del volumen de casos, el proceso es conocido por su lentitud, lo que ha llevado a algunos sectores a referirse a la célula como la "comisión de absoluciones". El 5 de junio, tres procuradores delegados visitaron la comisión para revisar el estado de las investigaciones tras la solicitud de información del procurador Gregorio Eljach. En esa diligencia, la entidad entregó un cuadro que revelaba doscientos noventa (290) procesos abiertos desde el 7 de agosto de 2022.

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La información indicó que muchos de estos expedientes carecían de movimientos significativos desde su radicación inicial. Esta falta de avance fue evidenciada durante la cuatrienio pasado, donde los casos no progresaron operativamente. Incluso en el nuevo periodo legislativo, casi cuatro meses después de posesionado el nuevo gobierno, el reparto de expedientes entre los representantes investigadores apenas comienza a ejecutarse.

Impacto en el panorama político colombiano

La acumulación de casos tiene implicaciones claras en el registro histórico de la institucionalidad colombiana. Gustavo Petro lidera la lista con una diferencia abismal respecto a sus predecesores. Iván Duque ocupa el segundo lugar con ciento cuatro (104) procesos activos, seguido por Álvaro Uribe Vélez con cuarenta y siete (47) y Juan Manuel Santos Calderón con treinta y cuatro (34).

El actual presidente, Abelardo de la Espriella, también acumula cuarenta y siete (47) quejas desde su posesión el 7 de agosto de 2026. Este número iguala la carga procesal de Uribe en menos de tres meses de mandato, aunque estos procesos se encuentran reservados y sin detalles públicos. Aunque existen diferencias en la gravedad entre quejas ciudadanas y procesos de fondo como los relacionados con la financiación de campañas, la inercia administrativa persiste. Un congresista de la comisión confirmó que apenas esta semana comenzó la notificación de casos por parte del presidente Carlos Cuenca de Cambio Radical.