335 Denuncias contra Gustavo Petro quedan en etapa preliminar en la CIA

La Comisión de Investigación y Acusación confirma que las 335 denuncias contra Gustavo Petro no superan la fase preliminar, revelando la estancada situación jurídica de su mandato 2022-2026.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes confirmó oficialmente que las 335 denuncias penales y disciplinarias interpuestas contra el expresidente Gustavo Petro permanecen estancadas en la etapa preliminar. Esta situación se extiende al periodo de su mandato que transcurrió entre 2022 y 2026, sin que ninguna de estas acusaciones haya logrado trascender la fase de investigación previa para ser elevada a la plenaria. La secretaria general de la Comisión, Katherine Pulecio Gómez, detalló en un documento oficial que todos los procesos se encuentran en esta etapa inicial, anterior a la apertura de la instrucción formal prevista según la Ley 600 de 2000.

Solo dos acusaciones formales en historia constitucional

Desde la promulgación de la Constitución de 1991, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solo ha emitido dos dictámenes de acusación formal ante la plenaria de la Cámara de Representantes para su posterior remisión al Senado. Este dato histórico subraya la extrema rareza y el alto umbral de prueba requerido para que estas investigaciones alcancen un desenlace formal, separando la mera denuncia de la responsabilidad política efectiva. La institución no ha proporcionado un promedio matemático ni un estándar fijo sobre el tiempo que pueden durar estos procesos, aclarando que la duración depende enteramente de la complejidad de cada caso y del material probatorio disponible.

Also read Deicy Jiménez publica video con Petro como prueba de denuncias sobre contratos en anterior gobierno

Reserva legal impide revelar detalles de los expedientes

La Comisión de Investigación y Acusación no ha desglosado la naturaleza específica de las 335 denuncias contra el expresidente Gustavo Petro debido a una reserva legal estricta. Según el artículo 14 de la Ley 600 de 2000, la institución se encuentra jurídicamente impedida para dar detalles sobre las conductas investigadas, tales como financiación de campañas, participación en política, declaraciones públicas o contratación, mientras los expedientes permanecen en esta fase preliminar. Las valoraciones jurídicas de mérito emitidas por los respectivos Representantes Investigadores en sus decisiones son el único criterio conocido para el mantenimiento de este secreto de instrucción, impidiendo cualquier análisis público de las acusaciones específicas hasta que se abran.

Advertisement

Nuevas acusaciones impactan el inventario de la Comisión

En el inventario actual de la Comisión de Investigación y Acusación figuran procesos activos contra tres expresidentes de Colombia, además de las denuncias pendientes contra Gustavo Petro. Los números registrados son 104 denuncias contra Iván Duque Márquez, 47 contra Álvaro Uribe Vélez y 34 contra Juan Manuel Santos Calderón. Además, el senador De la Espriella ya suma 47 quejas o denuncias nuevas ante la Comisión desde hace menos de tres meses de haberse posesionado en su cargo, las cuales se encuentran bajo el respectivo reparto inicial. Esta carga procesal refleja la intensificación del escrutinio político y jurídico sobre las figuras exejecutivas del país.

Gestión del riesgo y descongestión de expedientes

Acerca de los expedientes con riesgo de prescripción o prescritos, la Comisión de Investigación y Acusación aseguró que es inviable determinar una cifra estática de casos en condición de riesgo general. Esto se debe a la constante dinámica de reactivación, prórrogas legales y suspensiones de términos que alteran los plazos legales, razón por la cual la institución no maneja un estándar fijo. Finalmente, la secretaria general Katherine Pulecio Gómez afirmó que la Comisión aplica planes de contingencia, descongestión y seguimiento a esos términos para gestionar la carga administrativa, aunque el tiempo total de las investigaciones depende de los recursos de las partes y de los términos de la ley vigente.