El presidente Abelardo De la Espriella anunció la extinción de dominio de 34 propiedades del Tren de Aragua valoradas en 7.000 millones en Antioquia y Norte de Santander.

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó este domingo 29 de noviembre un operativo conjunto que afectó las finanzas del Tren de Aragua mediante la extinción de dominio de 34 bienes. Estas propiedades, ubicadas en los departamentos de Antioquia y Norte de Santander, fueron avaluadas por el mandatario en aproximadamente 7.000 millones de pesos.

Análisis de la Operación contra el Tren de Aragua

La decisión judicial busca desmantelar la red económica de la organización criminal a través de la aplicación legal que permite al Estado retirar activos obtenidos ilícitamente. En este caso, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ejecutaron la medida tras identificar una estructura de blanqueo de capitales.

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Los bienes sujetos al proceso incluyen inmuebles en ciudades clave como Medellín, Sabaneta y Guatapé en Antioquia, así como en Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta en Norte de Santander. Este desalojo legal impide que los miembros de la banda utilicen estas propiedades para lavar dinero o financiar actividades delictivas.

La Red de Testaferros y Alias Flypper

La investigación liderada por la Fiscalía identificó una red de testaferros que ocultaba activos para alias Flypper, reconocido como el cabecilla financiero del Tren de Aragua. Se documentó que este individuo, ya recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, utilizaba una identidad colombiana falsa para gestionar transacciones.

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Alias Flypper movilizó más de 2.500 millones de pesos mediante productos bancarios y operaciones con activos virtuales en la plataforma Binance. Este flujo de capitales fue clave para adquirir los 34 bienes que ahora el Estado colombiano está a punto de incorporar a su patrimonio.

Capturas y Posibles Sanciones Penales

Además de la medida civil de extinción de dominio, las autoridades realizaron capturas de tres mujeres acusadas de facilitar el lavado de activos. Jessimar Medina, Valentina Betancur y Judy Valencia fueron detenidas por contribuir a movilizar recursos provenientes de extorsiones y tráfico de estupefacientes.

Estas cuatro personas, incluyendo a Flypper, fueron presentadas ante jueces de control de garantías para enfrentar imputaciones por concierto para delinquir y lavado de activos. Se presume su inocencia hasta que un tribunal declare lo contrario, pero las pruebas documentales sugieren su participación directa.

Impacto Económico y Futuro del Proceso Legal

Aunque el presidente De la Espriella indicó un valor de 7.000 millones de pesos, la Fiscalía estimó preliminarmente los bienes en 5.500 millones. Esta discrepancia es habitual antes de la sentencia final, ya que los avalúos pueden ajustarse conforme avance la investigación judicial.

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración temporal de los inmuebles embargados. Esta intervención garantiza que los activos queden protegidos y administrados mientras se resuelve el juicio de extinción de dominio, asegurando que el Estado recupere estos recursos para el bien común.

Rol de la DEA y Declaraciones Presidenciales

La participación de la DEA en esta operación fue determinante para rastrear las finanzas transnacionales de la banda. El presidente De la Espriella destacó en su cuenta de X que no solo se persigue a los ejecutores de la violencia, sino también a quienes administran la riqueza criminal.

El mensaje oficial reafirma la estrategia de desmantelar el negocio criminal hasta dejarlo sin recursos. Esta acción demuestra la capacidad operativa de las instituciones colombianas para combatir la corrupción financiera y proteger la economía legal del país de la influencia del narcotráfico.