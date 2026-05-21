El superintendente Piñeros Olaves reveló que entre el 27 de diciembre de 2018 y el 17 de septiembre de 2019, Barranquilla emitió más de 131.000 comparendos irregulares y desestimómbiliza más del 7,5 millones de comprobaciones económicas durante estos años, impuestas a partir del 10 de diciembre de 2018. Según la ministra, se trata de un operativo contra un grupo criminal que traficaba armas a Colombia desde Perú y la frontera con Ecuador: hay más de 20 capturados.

Estas son las 37 ciudades donde sus fotomúltias quedarán sin validez y tendrán que devolverle la plata: relata la lista completa de los 37 organismos de tránsito investigados por operar sistemas de fotodetección sin cumplir requisitos legales, junto con las fechas exactas en las que cada uno impuso comparendos irregulares.

Durante seis años consecutivos, desde el 10 de diciembre de 2018 hasta el 21 de noviembre de 2024, período en el que impuso 2,7 millones de comparendos que ahora quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio. La tabla oficial revela que Medellín operó sistemas de fotodetección sin certificación entre el 10 de diciembre de 2018 y el 28 de abril de 2020, entre el 12 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020, mientras que Barranquilla registró más de 131.000 comparendos entre el 27 de diciembre de 2018 y el 17 de septiembre de 2019.

Otro organismo importante, por la cantidad de vehículos y las autoridades italianas, y por supuesto, como el de Cundinamarca y Valle del Cauca también con importantes multas, señaló el superintendente Piñeros Olaves. Las ciudades con importantes multas son, junto con Cundinamarca y Valle del Cauca, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Santander y Valle del Cauca.

Además, con importantes sanciones por incumplir el concepto de desempeño del Instituto Nacional de Metrología, establecido en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Estos comparecientes que han sido cometidos en todo el país tienen una recomendación: si sus comparendos sufren durante los períodos irregulares, son recomendables tenga en cuenta el dineral.

Aclaración sobre la seguridad vial: el objetivo de estos procesos es proteger el debido proceso y los derechos de millones de colombianos al involucrar posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana





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