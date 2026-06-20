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4.600 miembros de la fuerza pública participarán en la jornada electoral en el Atlántico

Política Y Seguridad News

4.600 miembros de la fuerza pública participarán en la jornada electoral en el Atlántico
Fuerza PúblicaVotoDespliegue De Seguridad
📆6/20/2026 3:24 AM
📰elheraldoco
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La noticia describe la participación de 4.600 miembros de la fuerza pública en la jornada electoral en el Atlántico, antes, durante y después de las votaciones. También se detallan los dispositivos de seguridad desplegados y las medidas de seguridad en Barranquilla y en los municipios del área metropolitana.

Antes, durante y después de las votaciones, 4.600 integrantes de la fuerza pública acompañarán la jornada democrática en el departamento. En Barranquilla habrá un PMU en el Comando de Mebar.

Este domingo, a lo largo y ancho del Atlántico se desplegará un robusto dispositivo de seguridad para garantizar una jornada electoral transparente, segura y en completa normalidad. Autoridades civiles, militares, policiales, organismos de control, Registraduría Nacional, partidos políticos y demás entidades responsables del proceso democrático han venido trabajando de forma conjunta para coordinar las acciones que permitan el normal desarrollo de los comicios en todo el departamento.

Es de anotar que en el Atlántico hay 2.129.515 personas habilitadas para votar, por lo que se han dispuesto 6.190 mesas de votación en 345 puestos en los 23 municipios.

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