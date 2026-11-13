41 años del Armero: la Defensoría alerta vulneraciones persistentes a víctimas

La Defensoría del Pueblo revela que persisten vulneraciones de derechos humanos 41 años después del Armero, con apenas una recomendación cumplida.

La Defensoría del Pueblo presentó un nuevo balance institucional tras 41 años de la tragedia del Armero, un evento que dejó más de 28.000 muertos y 4.000 desaparecidos. El informe oficial evidencia que persisten graves vulneraciones a los derechos humanos de los sobrevivientes y las familias víctimas, contrariando la expectativa de que el paso del tiempo cerrara definitivamente el capítulo de la catástrofe.

Tragedia histórica y desplazamiento forzado

El 13 de noviembre de 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó una avalancha devastadora que arrasó el municipio de Armero. Este evento dejó entre 21.000 y 28.000 personas fallecidas, entre 3.000 y 4.000 desaparecidas, incluidos más de 400 niños y niñas, y entre 4.000 y 12.000 sobrevivientes. La destrucción total del casco urbano obligó a las familias a trasladarse forzosamente a ciudades como Lérida, Ibagué, Bogotá y Medellín, donde perdieron sus hogares, bienes y medios de subsistencia.

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Han pasado cuatro décadas y el desplazamiento y la reubicación de las víctimas todavía están marcados por la fragmentación familiar y comunitaria, el desarraigo y las dificultades para acceder a vivienda digna, servicios básicos y seguridad jurídica. Las deficiencias en la planificación de estos procesos y la falta de soluciones integrales prolongaron las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades afectadas, tal como señaló la Defensoría del Pueblo.

Bajo cumplimiento de recomendaciones estatales

El año pasado, la entidad presentó una investigación exhaustiva sobre la tragedia y formuló 23 recomendaciones al gobierno nacional. Sin embargo, el seguimiento reciente muestra que solo una se ha cumplido completamente. Otras 15 recomendaciones presentan avances parciales, mientras que siete medidas continúan completamente incumplidas en la actualidad.

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Las medidas que reportan cumplimiento parcial incluyen el censo y la caracterización de sobrevivientes, acciones afirmativas, la declaratoria de bienes de interés cultural, la creación del Centro de Memoria Histórica, la reglamentación y financiación de las leyes 1632 de 2013 y 2505 de 2025, y las actuaciones de saneamiento predial. Aun así, el progreso es insuficiente dada la magnitud de la deuda social.

Entre las medidas que se mantienen incumplidas figuran el reconocimiento oficial de la población sobreviviente, su priorización en programas de vivienda y acceso a tierras, la atención psicosocial integral, las rutas turísticas de memoria y la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas en desastres. Esta falta de acción limita la capacidad del Estado para cerrar heridas abiertas por casi cinco décadas.

Consecuencias reales y llamados a la acción

Para darle cumplimiento a las recomendaciones pendientes, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado directo al Estado para reconocer los daños prolongados de la tragedia. La institución exigió caracterizar adecuadamente a la población afectada, garantizar vivienda y acceso a tierras, y fortalecer la atención en salud mental para los sobrevivientes.

Además, se solicitó impulsar la búsqueda familiar y garantizar recursos y seguimiento institucional para evitar que las vulneraciones continúen afectando a las generaciones actuales. La entidad subraya que la tragedia del Armero no es un hecho del pasado, pues sus consecuencias persisten hasta hoy y requieren una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades colombianas.