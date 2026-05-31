48 cuerpos hallados en Barranco Colorado tras enfrentamientos entre disidencias en Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal recibió 48 cuerpos hallados por la comunidad en Barranco Colorado, San José del Guaviare, tras enfrentamientos entre grupos disidentes de Iván Mordisco y Calarcá. Los cuerpos fueron trasladados a Bogotá, Villavicencio y Yopal para identificación forense y posterior entrega digna a familiares. Bomberos, Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias participaron en el rescate.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses comunicó oficialmente la recepción de 48 cuerpos que fueron descubiertos por habitantes de la vereda Barranco Colorado , ubicada en el municipio de San José del Guaviare , departamento del Guaviare .

Este hallazgo está relacionado con los recientes enfrentamientos acaecidos en la zona entre dos grupos disidentes de las extintas FARC-EP, específicamente las facciones lideradas por Iván Mordisco y Calarcá. Según el reporte, los cuerpos fueron trasladados a tres sedes del Instituto en diferentes ciudades: 28 a la sede central en Bogotá, 14 a Villavicencio y 6 a las instalaciones de Yopal.

La entidad explicó que su equipo multidisciplinario, compuesto por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, iniciará los procesos de identificación de los restos y, de manera coordinada, realizará las diligencias forenses necesarias para garantizar una entrega digna de los cuerpos a sus familiares. Los hechos ocurrieron el miércoles 27 de mayo, cuando miembros de la comunidad de Barranco Colorado, en zona rural de San José del Guaviare, observaron que hombres armados abandonaron a la vista de todos 48 cadáveres y se retiraron del lugar.

Ante la situación de temor, los habitantes pidieron auxilio y, mientras llegaba ayuda, procedieron a recoger los cuerpos y concentrarlos en un solo punto.

El llamado de la población fue atendido y una misión humanitaria conformada por dos lanchas con cinco bomberos, entre ellos dos enfermeros, acompañados por la Defensoría del Pueblo, los Bomberos, la Misión de Acompañamiento a la Implementación del Acuerdo de Paz de la OEA (MAPP-OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité Internacional de la Cruz Roja y autoridades locales, emprendió la travesía por el río Guaviare a las 3 de la tarde del jueves 28 de mayo, llegando a la comunidad después de las 6:30 p.m. Según el testimonio del teniente Raúl Malagón, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Guaviare, en declaraciones a Caracol Radio, al llegar al sitio fue necesario realizar el embolsado y embalaje de los cuerpos que se encontraban en la zona.

Los bomberos utilizaron bolsas adecuadas para el manejo de cadáveres, organizaron los restos en las embarcaciones y, considerando las difíciles condiciones del terreno y el estado de los cuerpos, decidieron emprender el regreso durante la noche. Esta operación humanitaria permitió que los restos fueran trasladados a las instalaciones de Medicina Legal para su análisis forense, un paso crucial en la investigación de los hechos y en la posibilidad de devolver los restos a sus seres queridos.

El episodio refleja la complejidad humanitaria y de seguridad en el departamento del Guaviare, donde la persistencia de grupos disidentes genera situaciones de alto riesgo para la población civil y exige la intervención coordinada de múltiples actores estatales e internacionales





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