La Secretaría de Salud de Barrancabermeja identifica a 5.685 beneficiarios del régimen subsidiado que deben tramitar la encuesta del Sisbén metodología IV para mantener su afiliación.

Un total de 5.685 personas afiliadas al régimen subsidiado de salud en Barrancabermeja tienen pendiente la encuesta del Sisbén bajo la metodología IV, un requisito fundamental para conservar su vinculación al sistema. Esta situación crítica fue detectada recientemente por la Secretaría de Salud Distrital durante una auditoría exhaustiva de la base de datos de aseguramiento.

Grupos de usuarios afectados por la normativa

El hallazgo de la entidad gubernamental abarca dos grupos específicos de usuarios que han incurrido en esta omisión administrativa. De acuerdo con Anderson Palomino, funcionario de la Secretaría de Salud encargado de administrar la información del régimen subsidiado, 2.241 personas ingresaron mediante afiliación de oficio, mientras que otras 3.444 ya estaban afiliadas desde hace varios años.

Also read Nueve años de violencia en Barrancabermeja tras asesinato de niño de 12 años

Anderson Palomino explicó que el segundo grupo incluye a usuarios que han mantenido continuidad en sus servicios de salud incluso cuando alguna EPS fue liquidada y sus afiliados trasladados a otras entidades. Sin embargo, esa continuidad operativa no significa que tengan actualizada su información en el Sisbén ni que hayan solicitado la encuesta bajo la metodología IV.

Consecuencias de no cumplir con el trámite

La preocupación central de la Secretaría de Salud es que los usuarios no realicen el trámite a tiempo y terminen perdiendo la cobertura sanitaria. La afiliación de oficio garantiza temporalmente el acceso al régimen subsidiado, pero no exime a los usuarios de solicitar la encuesta del Sisbén.

Advertisement

Según explicó Palomino, el beneficio se mantiene únicamente durante cuatro meses desde el momento de la afiliación. Este periodo es el tiempo límite que las personas tienen para realizar el trámite correspondiente antes de que el sistema ADRES los retire automáticamente.

El funcionario advirtió que cuando el sistema intenta validar el beneficio nuevamente, indica que el requisito del Sisbén no fue cumplido. Como resultado, la persona afectada tendría que pagar su servicio de salud de urgencias completamente al 100% sin subsidio alguno, lo que representa una carga financiera significativa para los hogares de bajos ingresos.

Cronograma de retiros y medidas correctivas

A mediados de 2027 comenzaría el proceso oficial de retiro de las personas que no hayan cumplido con las condiciones establecidas para la afiliación de oficio. Anderson Palomino aclaró que esta medida no corresponde a una decisión discrecional de la Administración Distrital, sino a la aplicación estricta de la normativa nacional vigente.

El llamado urgente también está dirigido a las madres que tienen hijos recién nacidos y que, aunque hayan realizado la afiliación de los menores a una EPS, no los han incluido en el núcleo familiar registrado en el Sisbén. Esta inclusión es vital para rastrear al niño y asegurar que su núcleo familiar tenga su documentación en regla.

Advertisement

Jornada especial para regularización de documentos

Para facilitar el procedimiento y evitar afectaciones a la población vulnerable, la Secretaría de Salud Distrital coordinó con la oficina del Sisbén una jornada especial de atención. Esta actividad se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

La actividad se realizará en la sede del Sisbén, ubicada frente al Parque Camilo Torres Restrepo, en Barrancabermeja. La atención estará dirigida principalmente a las 5.685 personas identificadas por la Secretaría de Salud, aunque otros ciudadanos que necesiten solicitar su encuesta también podrán acercarse a recibir asesoría gratuita y resolver sus pendientes administrativos en el marco de la metodología IV.