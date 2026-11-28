Hace 50 años falleció Gildardo Montoya en Medellín. Se recuerda al autor de El Arruinao y su impacto en la música vallenata y parrandera antioqueña.

Hace cincuenta años, el pasado miércoles, se conmemoró el fallecimiento de Gildardo Montoya Ortiz, una figura central en la historia musical de Colombia y especialmente en el departamento de Antioquia. La fecha marca medio siglo desde que la vida del cantautor y compositor se extinguiera a los 37 años de edad, dejando un legado que sigue resonando en la cultura popular de la región.

A pesar de que diciembre es el mes tradicional donde las casas se llenan de luces y sonidos festivos, en la vivienda de Montoya en Medellín no existe decoración navideña ni se reproduce la música típica de parranda. Esta ausencia silenciosa contrasta con el legado vibrante de un hombre al que su hermano, Darío Montoya, reconoce como el padre inconfundible de las canciones parranderas. Su ausencia física no ha impedido que su obra se mantenga vigente, demostrando que su música posee una cualidad atemporal que trasciende las generaciones y las épocas festivas.

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Trayectoria artística y primeros años

La historia de Gildardo Montoya comienza lejos de los reflectores, nacido en el corregimiento de Palermo, perteneciente al municipio de Támesis. En sus primeros años de vida, se dedicó a las labores agrícolas, específicamente a la recolección de café, una etapa que se prolongó en el municipio de Fredonia. Con el paso del tiempo, su vida tomó un giro hacia la ciudad de Medellín, donde se estableció en la zona comprendida entre los barrios Aranjuez y Campo Valdés. Allí, Montoya trabajó como carnicero en la plaza de Cisneros, también conocida históricamente como El Pedrero, lugar que actualmente alberga El Parque de las Luces. Fue en este entorno laboral donde desarrolló su lado más artístico, aprovechando su naturaleza de músico empírico pero extraordinariamente virtuoso. Comenzó a grabar sus primeras canciones en los almacenes de discos e instrumentos La Cita y El Tiple, ubicados en la carrera Carabobo, entre las calles Amador y Maturín.

Estas grabaciones caseras servían como pruebas para presentar ante las disqueras de la época, como Codiscos o Victoria. Según relata el reconocido presentador Hernán Darío Usquiano, conocido como El Señor de las Historias, Montoya poseía una capacidad creativa desbordante. Entre los años 1961 y 1970, compuso y grabó al menos 111 canciones, abarcando diversos géneros musicales. Entre los títulos producidos en esa década se encuentran Bahía Solano, Los Reyes Magos, Desenguayabaron a Toño, Como No Moñito, El Chofer y los Bizcochos, Secuestraron a mi Suegra, y El Arruinao.

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El acordeón y el ascenso en Codiscos

Un elemento fundamental en la trayectoria artística de Montoya fue el acordeón, instrumento que logró obtener ganándolo en una rifa organizada entre los trabajadores de la carnicería. El aprendizaje de este instrumento fue intenso y transformador. Su hermano Darío relata que, en compañía de Jairo Grisales, integrante del mítico conjunto Miramar famoso por la canción Carruseles, Montoya perfeccionó su técnica. Otra fuente atribuye su mentoría a Lucho Campillo, originario de Montería.

La adquisición del acordeón desató una pasión inquebrantable que alteró la rutina del hogar. Las noches se dedicaban a la práctica constante de melodías, con la canción Si te vas conmigo siendo un motivo recurrente que no permitía el descanso familiar. Montoya documentaba meticulosamente sus ideas utilizando un lapicito y un cuaderno viejo de la marca Norma, lo que marcó el inicio de su proceso creativo como letrista. Este esfuerzo dio frutos cuando, entre 1972 y 1973, llamó la atención de Rafael Mejía, director artístico de la disquera.

Tras firmar con Codiscos, el ascenso de Montoya fue meteórico. Rápidamente no solo se consolidó como intérprete, sino que llegó a suceder a Mejía en su cargo directivo. Esta posición le permitió componer y producir para figuras de gran renombre. Gustavo El Loco Quintero grabó temas suyos como La Pelea del Siglo, La Bolita, El Paganini y El Aguardientoski. Además, colaboró con agrupaciones como Los Monjes y el Combo de las Estrellas, formadas en respuesta a la influencia de las orquestas venezolanas de la época. Temas como El Tren de Seis, inmortalizado por Billos Caracas, y Cómeme Tiburón, interpretado por Jairo Paternina, son parte esencial de su repertorio.

Legado musical y conmemoración

El reconocimiento póstumo de Gildardo Montoya es vasto y abarca un repertorio que algunos expertos datan en más de 800 canciones. Entre sus obras maestras se cuentan El Arruinao, El Trovador del Valle, El Verracoski, El Corbata Gastador, Dele por ay, Plegaria Vallenata, La Pelea del Siglo, Piel de Luna y La Cumbia del Pueblo. Su hermano Darío recuerda que, en el momento de su fallecimiento, un periódico local tituló la noticia como Murió el único paisa que escribía vallenatos, destacando su singular capacidad para fusionar géneros.

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Montoya también enviaba obras para Discos Victoria, indicando a Joaquín Bedoya que las composiciones eran suyas, pero que debían aparecer atribuidas a ellos. Este acuerdo permitió que temas como El Corbata Gastador, El Cacique Mocorongo, Año Viejo Malicioso, Te Casates Toño y El Arruinao se difundieran ampliamente bajo la firma de varios compositores, aunque toda la autoría intelectual correspondía a Gildardo.

La ironía de la vida marca la conmemoración de estos cincuenta años. Mientras que su colega y sucesor artístico, Darío Gómez, es visitado con cariño por deudos en la estatua de Campos de Paz, la tumba de Gildardo en el Sector 18 del mismo cementerio recibe la compañía del ruido de las guacamayas y los sinsontes. La muerte de Montoya fue producto de un fatal accidente de tránsito que, por poco, también se cobró la vida de otra gran figura de la música antioqueña, consolidando su historia como un capítulo inolvidable en la cultura musical del país.