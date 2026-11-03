56 chefs colombianos representan al país en congreso gastronómico en El Salvador

Una delegación de 56 cocineros tradicionales de ocho regiones participará del 5 al 8 de noviembre de 2026 en San Salvador. El evento busca dignificar el patrimonio culinario.

Cincuenta y seis cocineras y cocineros tradicionales de ocho regiones distintas representarán a Colombia en el Segundo Congreso Latinoamericano de Cocineras y Cocineros Tradicionales y Ancestrales. Este importante encuentro gastronómico y cultural se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador, en El Salvador, durante la primera semana de noviembre de 2026.

Encuentro de saberes ancestrales

El evento, programado para desarrollarse del 5 al 8 de noviembre de 2026, constituye un espacio de diálogo e integración dedicado a visibilizar, dignificar y proyectar las cocinas tradicionales como expresiones fundamentales de identidad y memoria. La iniciativa busca consolidar estas prácticas culinarias como un patrimonio cultural vivo que trasciende la simple preparación de alimentos.

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La organización del congreso está a cargo del Movimiento K'ÓOBEN, entidad que ha establecido como lema central del encuentro los conceptos de conversar, cocinar, recibir y compartir. Esta segunda edición sigue los pasos de la primera, la cual fue organizada por la Red de Cocineras Tradicionales de Guatemala, la cual también brinda su respaldo institucional y logístico para esta nueva versión del evento.

Asistirán delegaciones oficiales provenientes de Honduras, Guatemala, México, Perú, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Colombia. La presencia colombiana refleja el esfuerzo coordinado por aportar al intercambio de experiencias sobre el patrimonio cultural de la región latinoamericana, fortaleciendo los lazos entre los portadores de saberes tradicionales.

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Liderazgo y participación regional

La delegación colombina estará liderada por Verónica Tatiana Gómez, reconocida cocinera tradicional de Antioquia, y Mabel Gómez Torres, destacada gestora cultural e investigadora originaria del Valle del Cauca. Bajo su dirección, el grupo integrado por la Red de Cocineras y Cocineros Tradicionales de Colombia tiene el propósito común de avivar los fogones del país a través de su participación internacional.

Los participantes provienen de un espectro geográfico diverso que incluye el Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, el altiplano cundiboyacense, la región del Pacífico, el Magdalena Medio y el Valle del Cauca. Esta representatividad territorial asegura que las distintas voces culinarias del país sean escuchadas y valoradas en el ámbito latinoamericano.

Antioquia presentará la cocina campesina enseñada en las escuelas rurales, destacando preparaciones emblemáticas como la arepa, los fríjoles y la mazamorra. Esta muestra busca reflejar la esencia rural y el trabajo agrícola que sustenta gran parte de la identidad gastronómica de la región paisa en Colombia.

Córdoba aportará la sazón característica del río Sinú, exhibiendo platos como el bollo y el mote de queso. Por su parte, Sucre enviará la cocina de Galeras, un municipio de las sabanas que protege sus fogones con el mismo empeño con el que resguarda sus tradiciones. Esta región es reconocida por los Cuadros Vivos, declarados por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y por platos como el pato ahumado.

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Resistencia cultural y visibilización

La región del Pacífico realizará una puesta en escena que demostrará la cocina de resistencia e identidad afro, construida sobre la base de diversos amasijos de maíz y yuca. Estos alimentos nacen en una tierra definida por sus ríos, ciénagas y caños, mostrando la adaptación culinaria a un entorno natural específico. El Valle del Cauca complementará la muestra con la cocina popular que se desarrolla en las plazas de mercado de Cali.

La Red de Cocineras y Cocineros Tradicionales de Colombia opera como un colectivo autónomo que reúne a portadores de saberes, académicos e investigadores de diferentes territorios. Su propósito institucional es revitalizar, resignificar y visibilizar el trabajo silencioso de las cocinas en las diversas regiones del país, valorando el legado culinario de cada rincón.

Cada acción culinaria, desde moler el maíz hasta avivar la leña, se interpreta como un acto de preservación de un patrimonio que ningún libro puede conservar por sí solo. Los líderes del grupo afirman que esta delegación no viajará a San Salvador únicamente para mostrar platos, sino para demostrar que las cocinas tradicionales son una forma de resistencia cultural.

Este esfuerzo colectivo busca probar que quienes sostienen estas tradiciones en silencio son guardianes esenciales de la identidad colombiana. La participación en este congreso representa una oportunidad crítica para que estas prácticas sean reconocidas globalmente como pilares de la cultura viva y la memoria histórica de América Latina.