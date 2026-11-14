7.5 Millones de Fotomultas en Colombia Bajo Investigación por Irregularidades

La SuperTransporte investiga a 37 entidades tras descubrir fallas técnicas en los fotomultas. Ruge denuncia presuntos errores en el recaudo de $1.05 billones.

La integridad de más de 7,5 millones de comparendos de tránsito impuestos mediante sistemas automáticos de detección, conocidos popularmente como fotomultas, se encuentra actualmente bajo severo escrutinio en Colombia. Este complejo escenario judicial y administrativo involucra principalmente a la Superintendencia de Transporte, que abrió una investigación formal contra 37 organismos de tránsito, y a la denuncia presentada por el abogado Ricardo Ruge, quien señala presuntas irregularidades en el recaudo y la contratación de estos sistemas tecnológicos.

Investigación Administrativa de la SuperTransporte

La Superintendencia de Transporte inició una investigación administrativa en mayo de 2026 contra 37 organismos de tránsito por posibles incumplimientos graves en la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST). Las actuaciones realizadas por la entidad reguladora identificaron fallas sistemáticas en el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.

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Uno de los aspectos centrales bajo revisión es la ausencia obligatoria del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología. Este documento es esencial para garantizar la confiabilidad y legalidad de los sistemas tecnológicos utilizados para la fiscalización. La investigación de la Superintendencia permitió establecer que los organismos involucrados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estas herramientas tecnológicas sin cumplir con los estándares requeridos.

Irregularidades Técnicas y Operativas Detectadas

Las actuaciones de la entidad reguladora revelaron tres situaciones específicas de no conformidad en la operación de los sistemas. Doce organismos de tránsito comenzaron a operar sin contar con el concepto técnico expedido por el Instituto Nacional de Metrología, lo que invalida su operatividad inicial. Siete entidades utilizaron documentos expedidos a nombre de terceros, generando cuestionamientos sobre la responsabilidad legal de las mediciones.

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Otros 18 organismos obtuvieron la certificación correspondiente después de haber iniciado ya la operación de sus sistemas de fotomultas. Esta cronología inversa viola los protocolos de validación técnica requeridos. Las autoridades de tránsito de ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario se encuentran entre los municipios investigados.

Denuncia de Ricardo Ruge y Afectación Económica

Paralelamente, el abogado Ricardo Ruge anunció una denuncia formal advirtiendo sobre presuntas irregularidades en el recaudo y la contratación relacionada con estos sistemas. De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Transporte, 1.582.398 comparendos ya fueron pagados por los ciudadanos, representando recaudos superiores a $1,05 billones. Ruge sostiene que más de 7,5 millones de colombianos esperan una solución por las sanciones que considera irregulares.

Según los señalamientos del abogado, los conductores desembolsaron un promedio de más de $632.000 por estas multas. Además, señala que cerca de cinco millones de comparendos pendientes tendrían que ser revocados debido a los vicios detectados. El profesional cuestiona específicamente el destino de los recursos recaudados, la participación de empresas privadas en la operación del sistema y los posibles conflictos de intereses en la contratación pública.

Impacto en Ciudadanos y Próximos Pasos

Las investigaciones administrativas anunciadas por las autoridades y los señalamientos incluidos en la denuncia no significan que todos los comparendos hayan sido declarados ilegales automáticamente, ni que se haya demostrado un desvío de dinero. Sin embargo, la magnitud de los fondos afectados, superiores a $1,05 billones, genera incertidumbre jurídica para la población.

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La revisión de los expedientes por parte de la SuperTransporte determinará si los conceptos técnicos de Metrología fueron emitidos correctamente o si las fechas de operación violaron la normativa vigente. Los ciudadanos afectados, que suman millones de casos pendientes, aguardan las resoluciones finales que definirán la validez de las sanciones y posibles devoluciones o correcciones en los registros de infracción vehicular en el país.