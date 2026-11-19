Un récord de 700 lobistas de captura y almacenamiento de carbono asisten a la COP31 en Turquía, superando a pequeñas naciones, según el Centro para el Derecho Ambiental Internacional.

El Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) ha publicado un análisis detallado que identifica a 700 lobistas vinculados a la captura y almacenamiento de carbono con acceso a la cumbre climática COP31 en Antalya, Turquía. Esta cifra representa un récord histórico que excede incluso la representación total de 14 pequeños Estados insulares del Pacífico.

Récord de influencia en la COP31 de Turquía

La COP31 de las Naciones Unidas, celebrada en los últimos días en Antalya, Turquía, es el principal escenario diplomático mundial para negociar acuerdos y coordinar acciones frente al cambio climático. Sin embargo, la tensión sobre la influencia de la industria de los combustibles fósiles sigue vigente.

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El nuevo análisis del CIEL, que cuenta con equipos en Suiza y Estados Unidos, destaca que esta presencia de lobistas "ataca directamente el desafío fundamental de la COP31: limitar el riesgo de un calentamiento superior a 1,5 °C". Se trata de la mayor cantidad de este sector registrada por la organización en una cumbre de la ONU.

Comparación con otras delegaciones internacionales

El informe revela que los 700 lobistas de captura y almacenamiento de carbono registrados para la COP31 superan en número a los 699 delegados que suman las 50 delegaciones nacionales más pequeñas. También son más que los 624 representantes de los 14 pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico.

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Estos países del Pacífico han contribuido poco al calentamiento global, pero están entre los más expuestos a sus consecuencias adversas. La cifra de lobistas también supera el total combinado de delegados nacionales de los países del G7, que asciende a 699. En eventos anteriores, el CIEL identificó a 531 lobistas en la COP30 en Brasil y a 480 en la COP29 en Azerbaiyán.

Criticas a la tecnología de captura de carbono

El informe pone el foco en la captura y almacenamiento de carbono, una tecnología que busca separar el dióxido de carbono generado por actividades industriales antes de que llegue a la atmósfera y almacenarlo bajo tierra. La propuesta se presenta como una forma de reducir las emisiones de sectores contaminantes.

El CIEL advierte que esta tecnología puede convertirse en un argumento para mantener en funcionamiento la infraestructura que produce emisiones. Este enfoque de "gestionar" las emisiones desvía la atención de la necesidad de reducirlas desde su origen. En lugar de acelerar la transición hacia fuentes de energía limpias, la captura de carbono justifica que las industrias del carbón, el petróleo y el gas sigan operando.

Desvío de recursos y promesas incumplidas

El centro cuestiona que se destinen recursos públicos a una tecnología con un largo historial de promesas incumplidas. CIEL señala que estas iniciativas suelen ser costosas y que los resultados obtenidos hasta ahora están lejos de las expectativas de la industria. Como ejemplo, cita un estudio publicado en 2024 en Nature Climate Change.

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Este estudio estimó que el 88 % de la capacidad de captura y almacenamiento de carbono que se había planeado históricamente nunca llegó a materializarse. El CIEL advierte que financiar estas tecnologías puede desviar recursos que podrían destinarse a energías renovables y otras medidas de reducción de emisiones. Mantener la infraestructura de combustibles fósiles puede prolongar la contaminación del aire en comunidades cercanas.

Conexión con la inteligencia artificial y delegaciones

Existe otro elemento preocupante para el centro: el interés de la industria por presentar la captura de carbono como respuesta a la demanda energética de los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial. Algunas empresas utilizan el aumento del consumo eléctrico para justificar nuevas plantas de gas con sistemas de captura.

De los 700 lobistas identificados, 45 ingresaron como parte de delegaciones nacionales. Esta acreditación les da acceso a espacios de negociación reservados para los países participantes. Entre los Estados que incluyeron representantes de esta industria están Rusia, Libia, Qatar y Kuwait.