740 extranjeros en situación de calle en Medellín: orígenes, datos y plan de resocialización

Análisis detallado de los 740 ciudadanos extranjeros en situación de calle en Medellín, sus nacionalidades, el impacto del consumo de sustancias y las estrategias de la Alcaldía para su reintegración social.

Medellín enfrenta una compleja realidad social que trasciende las fronteras nacionales, evidenciada por la presencia de 740 extranjeros en situación de calle dentro de la ciudad. Esta cifra, reportada por la Secretaría de Inclusión Social, revela una mezcla demográfica diversa que incluye ciudadanos de Rusia, Suiza, Turquía, Francia y Arabia Saudita, entre otros orígenes globales.

La Dominancia Venezolana y las Otras Nacionalidades

El colectivo de personas extranjeras en situación de vulnerabilidad en Medellín está compuesto principalmente por ciudadanos de Venezuela, quienes representan el 92,8% del total con 687 individuos. Esta concentración masiva contrasta con la presencia de 53 habitantes de calle de otras nacionalidades, cuya llegada a la ciudad a menudo se vincula a un turismo que derivó en condiciones de calle debido al consumo excesivo de estupefacientes.

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Entre los grupos más significativos fuera de la nacionalidad venezolana, Ecuador encabeza la lista con 18 personas. Le siguen Estados Unidos con siete individuos, Perú con cinco, Brasil con cuatro y España con tres. La dispersión geográfica muestra una variedad amplia, donde Cuba, Suiza, Rusia, Argentina y Turquía aportan dos personas cada una, mientras que Arabia Saudita, República Dominicana, Canadá, Francia y Chile reportan un caso cada uno.

Mecanismos de Resocialización y Acompañamiento

La Secretaría de Inclusión Social describe las causas estructurales que empujan a estas personas hacia la calle, señalando la ruptura de vínculos familiares, problemas de salud mental sin tratar y el consumo de sustancias como factores determinantes. La ciudad atrae a estos migrantes debido a su clima, su economía y su condición de capital regional, pero la falta de redes de apoyo los deja en una situación extrema de vulnerabilidad.

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El proceso de reintegración iniciado por la administración municipal implica un enfoque integral que va más allá de la asistencia inmediata. Comienza con la atención médica y psicológica necesaria para estabilizar la salud de los individuos, seguida de labores destinadas a facilitar un regreso humanitario a sus países de origen, permitiendo que se reencuentren con sus familias.

En el marco de la gestión actual, un total de 1.969 personas han participado en procesos de resocialización. De este grupo, cerca de 500 individuos han logrado regresar con sus familias a sus ciudades o países de origen mediante programas de regresos humanitarios, ejecutados mediante la articulación interinstitucional con las secretarías de Seguridad y Convivencia, así como con la de Medio Ambiente.

Desafíos de Control y La Realidad del Consumo

Un estudio de la Secretaría de Inclusión Social de 2025 establece que en Medellín hay 8.779 personas en situación de calle de todas las nacionalidades. De esta cifra total, 4.975 personas hacen de la calle su escenario de supervivencia principal, aunque mantienen un lugar fijo de hospedio como casas de familiares o habitaciones de residencias y hoteles. Estas personas no son visibles en el espacio público permanente, lo que complica su identificación y atención directa.

Por otro lado, otras 3.804 personas se encuentran en una condición de calle absoluta, durmiendo, alimentándose y viviendo completamente en la vía pública. Solo cuentan con sitios distintos donde bañarse o dormir cuando las autoridades distritales realizan intervenciones específicas. Esta realidad explica por qué la Torre de Babel de nacionalidades también es visible entre los habitantes de calle, creando un mosaico humano complejo.

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Impacto del Crimen Organizado y Llamado a la Ciudadanía

La problemática del consumo de drogas ha dificultado la capacidad de la Alcaldía de Medellín para ejercer un control pleno sobre esta población. El alcalde Federico Gutiérrez ha reconocido abiertamente que los habitantes de calle representan uno de los grandes retos de la administración, admitiendo que los esfuerzos realizados hasta ahora no son suficientes para erradicar el fenómeno.

Esta situación ha convertido a esta población vulnerable en una fuente de ingresos significativa para las estructuras criminales en sectores clave como el Bronx, la Plaza Zea y los alrededores de la Plaza Minorista. Se estima que un habitante de calle con adicción puede consumir hasta 130.000 pesos diarios, dinero que termina engrosando las arcas de las plazas de vicio establecidas en estas zonas de alta tensión social.

Ante este escenario, desde la Alcaldía se reitera un llamado firme a la ciudadanía para abstenerse de entregar limosna en las calles. La Secretaría de Inclusión Social advierte que, aunque la intención es buena, la limosna prolonga la permanencia en la calle y puede terminar financiando directamente el consumo de sustancias, perpetuando el ciclo de dependencia y vulnerabilidad en el que se encuentran estos ciudadanos.