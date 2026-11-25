Antioquia registra 80 agresiones al personal de salud en 2026. Asmedas y la Secretaría de Salud advierten sobre la violencia en Metrosalud San Blas por saturación y urgen piedad ciudadana.

La región de Antioquia ha enfrentado un escenario crítico de violencia hacia el sector sanitario durante este año. La Secretaría de Salud del departamento confirma que se han registrado 80 agresiones contra el personal de salud en 2026. Este incremento alarmante refleja una crisis sistémica que afecta directamente la entrega de servicios médicos esenciales en toda la jurisdicción.

El incidente más reciente ocurrió en la sede de Metrosalud San Blas, en Medellín. Un coordinador médico fue golpeado en la cara por un paciente que exigía ser atendido fuera de su horario de cita asignada. Este ataque específico eleva la cifra oficial a ochenta casos, consolidando una tendencia creciente que preocupa profundamente a las autoridades sanitarias y a los representantes gremiales de la región.

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Cifras alarmantes y contexto de violencia en salud

Los datos revelan un aumento sostenido y preocupante de la hostilidad hacia los trabajadores del sistema sanitario. En octubre, la Personería de Medellín emitió una alerta oficial basada en 76 reportes acumulados entre enero y julio de 2026. Esta cifra ya superaba los 47 casos registrados durante todo el año 2025, lo que representa un incremento del 61,7 %. Las autoridades advierten que existe un probable subregistro significativo. Muchos hechos no se denuncian debido al desconocimiento de las rutas formales de denuncia o por el miedo legítimo de las víctimas.

La misión médica, definida como el conjunto de personal de salud, ambulancias e instalaciones, es el objetivo principal de estas agresiones. Las entidades oficiales subrayan que cuando cualquiera de estos elementos es atacado, se generan retrasos o interrupciones en servicios críticos. La comunidad, especialmente en urgencias, es la principal perjudicada cuando los trabajadores no pueden cumplir con sus deberes bajo coacción o por miedo.

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Saturación de urgencias y posturas de Asmedas

Jorge Iván Posada, integrante de la junta directiva de la Asociación Médica Sindical de Antioquia (Asmedas), atribuye la violencia a factores estructurales. El gremio médico señala que la saturación de los servicios de urgencias y las demoras en la atención son los detonantes principales. Posada explicó que quienes trabajan en la primera línea son los más expuestos a estas situaciones. "Es una situación supremamente complicada, la cual nos hace, por ser esa primera línea, más vulnerables a sufrir las agresiones por parte de pacientes y sus familiares", afirmó el representante gremial.

Asmedas advierte que las agresiones y las molestias de los pacientes han aumentado también por la escasez de insumos médicos y la falta de atención oportuna. A pesar de estas dificultades operativas, las organizaciones de salud piden a la ciudadanía tolerancia. El gremio enfatiza que el personal sanitario, incluyendo médicos y enfermeras, no es responsable de la crisis del sistema. "Nosotros no somos los culpables, somos las verdaderas víctimas", manifestó Posada en declaraciones claras para la prensa local.

Impacto en la población y próximos pasos legales

La Secretaría de Salud de Antioquia y los representantes del gremio médico han hecho un llamado unificado a la ciudadanía. Solicitan fomentar la tolerancia y el respeto hacia quienes prestan los servicios de salud, recordando que los profesionales no son los responsables de las fallas estructurales del sistema. Las organizaciones coinciden en que la violencia no resuelve las demoras ni la saturación de los servicios. Por el contrario, genera un clima de inseguridad que deteriora la calidad de la atención.

En el caso específico de Metrosalud San Blas, las organizaciones sindicales están acompañando al médico agredido para presentar acciones penales contra el responsable. Los gremios han insistido en que estos hechos no deben quedar impunes. Exigen garantías concretas para que el personal pueda trabajar con seguridad. Piden a los usuarios acudir a los canales formales para presentar quejas y respetar los turnos y horarios de las citas asignadas.

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Mientras tanto, el personal médico espera que se fortalezcan las medidas de prevención y protección en los centros de atención. La prioridad es garantizar que quienes están al frente de los pacientes puedan desempeñar sus funciones sin miedo a ser atacados. La cifra de 80 agresiones en lo que va del año sirve como un indicador urgente de la necesidad de intervenciones inmediatas para restaurar la seguridad en los hospitales de Antioquia.