8000 People to Witness Pope's Mass and Cross Raising at Barcelona's Sagrada Familia

A significant occasion, marked by the commemoration of the centennial of the death of architect Antoni Gaudí, the event elicits high spirits as it commemorates the centennial. Various dignitaries, including important religious, political, and social leaders, are expected to attend the event. Xavier Martínez, director general of the Sagrada Familia, portrays the emotion many people experienced on the occasion of Benedict XVI's visit in 2010.

Una misa oficiada por el papa León XIV y la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia serán observadas desde el interior y el exterior de la basílica de la Sagrada Familia , un acto al que asistirán autoridades religiosas, políticas y sociedad civil.

La celebración será un aniversario del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí y contará con la participación de más de 1.600 periodistas y autoridades. Se prevé un 'espectáculo tecnológico' en un homenaje visual a Gaudí. La bendición de la torre de Jesucristo será el acto central de la conmemoración por parte de la basílica, que incluye otros 31 actos.

El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Xavier Martínez, ha asegurado la emocionada experiencia de la visita de Benedicto XVI en 2010. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también confirmaron su asistencia





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