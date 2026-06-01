Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y su trayectoria política en Colombia

Aída Quilcué es una lideresa indígena del pueblo Nasa, nacida en Cauca, que actualmente es senadora y fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda. Su trayectoria se ha construido desde el movimiento indígena y la defensa de los Derechos Humanos, con participación en organizaciones como la ONIC y el CRIC, además de su llegada al Congreso en 2022 por la circunscripción indígena.

NEWS TEXT: ¿Quién es Aída Quilcué ? La senadora y defensora de Derechos Humanos que aspira a la vicepresidencia en la segunda vuelta La senadora y hoy fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, se ha convertido en una figura política cada vez más visible de cara a la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026.sectores políticos y ciudadanosUno de los capítulos que marcaron su historial como lideresa indígena y miembro clave de la comunidad dentro de los Acuerdos de Paz de La Habana, fue el asesinato de su esposo , Edwin Legarda, en 2008.

A pesar de las múltiples amenazas y persecuciones que recibió tras denunciar enfáticamente este hecho, su pericia ocasionó que fueran condenados seis militares. Ante este hecho, el Estado pidió perdón en el 2018 y la Justicia Especial para la Paz (JEP) asumió la investigación por el caso.

Lista de ‘quemados’ en elecciones 2026: quiénes son los candidatos presidenciales que perdieron las votaciones del 31 de mayoDentro de su historial de ponencias de control político, se encuentran citaciones como el debate del Proyecto de Ley 338 de 2023 Senado“Por la cual se regula en la Ley 1448 de 2011 la situación jurídica de los Segundos Ocupantes vulnerables de predios objeto de restitución”. En marzo de 2026, Iván Cepeda anunció que había escogido a Quilcué su fórmula a la vicepresidencia, afirmando que ella ‘representa lo mejor de las tradiciones de resistencia’.

Con este panorama aún abierto y a expectativas de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial el, se perfila a Quilcüé como una defensora acérrima de los Derechos Humanos y una referente para el movimiento social en Colombia. ¿Quién es Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y su trayectoria política en Colombia? Aída Quilcué es una lideresa indígena del pueblo Nasa, nacida en Cauca, que actualmente es senadora y fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda.

Su trayectoria se ha construido desde el movimiento indígena y la defensa de los Derechos Humanos, con participación en organizaciones como la ONIC y el CRIC, además de su llegada al Congreso en 2022 por la circunscripción indígena. ¿Cuál es la trayectoria de Aída Quilcué en el movimiento indígena y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)?

Quilcué ha ocupado cargos de liderazgo como gobernadora indígena de su resguardo y consejera de la ONIC, además de dirigir el Consejo Regional Indígena del Cauca entre 2003 y 2009. Desde allí participó en movilizaciones como la minga de 2008 contra políticas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y tuvo incidencia en la inclusión del capítulo étnico en los Acuerdos de Paz de La Habana.

Cuántos votos necesitan Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda para ganar la presidencia en segunda vuelt





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