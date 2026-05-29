A qué hora y por dónde ver en Colombia la final PSG vs Arsenal

La UEFA Champions League tendrá este sábado una final cargada de tensión, revancha y ambición. En Budapest, dos gigantes del fútbol europeo llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: levantar la ‘Orejona’.

La UEFA Champions League tendrá este sábado una final cargada de tensión, revancha y ambición. En Budapest , dos gigantes del fútbol europeo llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: levantar la ‘Orejona’.

Mientras el PSG quiere convertirse en leyenda defendiendo el título continental, el Arsenal sueña con conquistar por primera vez la Champions League después de una temporada inolvidable. El escenario será el imponente Puskas Arena de la capital húngara, donde parisinos y londinenses disputarán una final que promete emociones desde el primer minuto.

Además, el partido tendrá un horario poco habitual para los aficionados colombianos. A diferencia de años anteriores, la final de la Champions League se jugará a las 11:00 de la mañana, hora de Colombia. El duelo entre PSG y Arsenal será transmitido por la señal principal de ESPN, canal que posee los derechos exclusivos de la Champions League para todo el continente. La transmisión también estará disponible a través de Disney+ para usuarios de dispositivos móviles y televisores inteligentes.

Desde horas antes del inicio del compromiso habrá programación especial con análisis, previa y todo el ambiente que rodea el partido más importante del fútbol europeo





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