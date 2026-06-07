A un año del asesinato de Miguel Uribe: avances y preguntas sin resolver

Se cumple un año del atentado que mató al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. La investigación ha logrado nueve capturas y revela una red criminal vinculada a disidencias de las Farc, pero persisten dudas sobre la planificación, omisiones de seguridad y la identidad de los financistas.

Este 7 de junio se cumple un año del atentado que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe , un crimen que marcó la historia reciente de Colombia y que volvió a poner sobre la mesa el fantasma de los magnicidios políticos que durante décadas golpearon al país.

La investigación ha permitido identificar a los presuntos responsables materiales e intelectuales del ataque, realizar múltiples capturas y avanzar en la judicialización de varios implicados. Sin embargo, doce meses después del atentado, persisten interrogantes clave sobre la planeación del crimen, las posibles omisiones en materia de seguridad y la totalidad de las personas que habrían participado en la operación criminal. La tarde del 7 de junio de 2025 quedó marcada en la memoria de millones de colombianos.

Sobre las 5:30 p. m. , durante un acto político en el barrio Modelia, en Bogotá, Miguel Uribe, quien aparecía como uno de los posibles aspirantes presidenciales para las elecciones de 2026, fue atacado a tiros. Permaneció hospitalizado durante 65 días y, pese a los esfuerzos médicos, falleció el 11 de agosto de 2025. Desde las primeras horas posteriores al atentado, más de 250 investigadores de la Fiscalía y de la Policía Nacional asumieron el caso.

Las pesquisas incluyeron análisis de cámaras de seguridad, interceptaciones, testimonios, seguimientos financieros y reconstrucciones de movimientos de los implicados. La principal hipótesis de las autoridades apunta a que el crimen tuvo motivaciones políticas y que detrás de la estructura criminal estaría la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia.

La fiscal general aseguró que las investigaciones permitieron establecer una posible motivación detrás del ataque: Uribe era una figura con alta credibilidad pública y una eventual candidatura presidencial en ascenso, y la intención habría sido generar desestabilización política en el país. Uno de los avances más importantes del caso ha sido la captura de nueve personas vinculadas con distintas etapas del plan criminal.

De acuerdo con la investigación, cada uno habría desempeñado funciones específicas dentro de la operación, desde labores de vigilancia y seguimiento hasta logística, coordinación y ejecución. Se estableció que la planificación habría comenzado varios meses antes del atentado y que incluso existió un intento previo de ataque durante abril de 2025 que no se concretó debido a fallas de coordinación entre los integrantes de la red criminal.

Uno de los elementos que permitió avanzar en la investigación fue la colaboración de algunos de los capturados. Destaca el caso de alias Gabriela, cuyo teléfono celular aportó datos que ayudaron a descartar algunas hipótesis iniciales y orientar la investigación. También alias el Viejo, quien entregó información relevante sobre presuntos encuentros con integrantes de esa organización armada. Otro testimonio clave es el de alias Yako, quien participó en reuniones relacionadas con la planificación del atentado.

Ante la Fiscalía, relató que el cabecilla le manifestó que ya conocía su perfil y que quería saber si estaba dispuesto a trabajar directamente con ellos. Ese testimonio es considerado uno de los elementos más importantes dentro del proceso judicial que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, aún se desconocen los nombres de los autores intelectuales y de los financistas. La familia del dirigente y varios sectores políticos han insistido en que se investiguen las circunstancias que permitieron que el atacante pudiera acercarse con tanta facilidad a la víctima.

Además, las autoridades intentan determinar si existen otros responsables intelectuales o financiadores que aún no han sido identificados. La Fiscalía también evalúa posibles responsabilidades derivadas de presuntas omisiones en la protección del senador. Por información que permita ubicar a los prófugos, las autoridades mantienen recompensas de hasta 5.000 millones de pesos.

Mientras tanto, la familia de Miguel Uribe ha señalado que cada día enfrenta el desafío de explicarle a su hijo la dimensión de la pérdida sufrida por su familia y por el país. La justicia continúa avanzando en un expediente que ya permitió importantes resultados, pero que todavía enfrenta el reto de responder todas las preguntas que dejó uno de los crímenes políticos más impactantes de las últimas décadas en Colombia.

A un año del atentado, el país sigue esperando conocer toda la verdad detrás de este crimen





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