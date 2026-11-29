A1S Security Group reconoce a sus 3.500 colaboradores por su labor en vigilancia y prevención. La empresa destaca la evolución del sector y sus soluciones integrales en más de 500 municipios.

La empresa A1S Security Group ha destacado la labor fundamental de sus más de 3.500 colaboradores durante su celebración anual, enfocándose en el valor humano detrás de los servicios de seguridad. La compañía reconoció públicamente el compromiso constante de su personal, quien opera bajo una estructura de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, distribuida en más de 21 sedes a nivel nacional. Esta iniciativa busca reforzar la importancia de la confianza, la prevención y el respaldo que ofrece el equipo ante cualquier eventualidad.

Reconocimiento al personal operativo y comercial

Desde las oficinas corporativas, la dirección de A1S Security Group emitió un mensaje directo a su plantilla para validar la relevancia de cada función dentro de la organización. El mensaje institucional subraya que cada guarda que ha utilizado el uniforme de la compañía ha dejado una huella significativa en la historia del grupo. El equipo comercial enfatizó que cada servicio prestado no solo ha construido confianza en los clientes, sino que también ha sido un pilar esencial para escribir la trayectoria actual de la firma. Este reconocimiento formal busca validar el esfuerzo diario de quienes trabajan en terreno, asegurando que su presencia marca una diferencia tangible en la tranquilidad de sus usuarios.

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Evolución de las competencias del sector

El perfil del guarda de seguridad ha experimentado una transformación notable, integrando ahora habilidades operativas, técnicas y humanas que fortalecen la eficacia del servicio. Las responsabilidades modernas incluyen el control de accesos, la ejecución de rondas preventivas, la identificación precisa de riesgos y la activación inmediata de protocolos de emergencia. Además, el personal debe manejar tecnologías avanzadas como cámaras de vigilancia, radios de comunicación, sistemas biométricos y plataformas digitales especializadas. Esta convergencia de competencias permite responder a las exigencias actuales del mercado y brindar una respuesta inmediata ante situaciones complejas.

Presencia nacional y portafolio de soluciones

Desde su fundación en 1971, con sede principal en Bogotá, A1S Security Group ha expandido su cobertura para incluir presencia en más de 500 municipios. La organización mantiene seis oficinas regionales estratégicas ubicadas en Centro, Santander, Antioquia, Atlántico, Bolívar y Suroccidente, complementadas por su red de más de 21 sedes operativas. Su portafolio de servicios abarca seguridad física con vigilancia armada y desarmada, supervisión continua, escoltas VIP, protección de carga crítica y unidades caninas certificadas. En el ámbito electrónico, ofrece vigilancia CCTV en alta definición, analítica avanzada, control de acceso, protección perimetral y detección temprana de incendios integrados a su centro de control.

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Integración tecnológica y gestión de riesgos

La estrategia de la empresa también incorpora soluciones de seguimiento de flotas y cargamentos mediante tecnología GPS, inspecciones aéreas con drones y herramientas de información georreferenciada para una cobertura integral. La ciberseguridad se utiliza para proteger datos y sistemas, mientras que la gestión de riesgos se ejecuta mediante una metodología estructurada en cinco pasos. Este proceso permite identificar, valorar y tratar amenazas de manera sistemática, desarrollando planes de acción medibles para cada cliente. A pesar del fortalecimiento tecnológico, la compañía reitera que la experiencia, la sensibilidad y el compromiso de las personas siguen siendo elementos invaluables en la prestación de servicios de seguridad.

Ubicaciones corporativas y contacto institucional

Para obtener información detallada sobre sus servicios y soluciones especializadas, el público puede visitar el sitio web oficial de la empresa en www.a1s.com.co. La sede corporativa principal se encuentra en Bogotá, específicamente en la Calle 93B número 17-25, ubicada en el Centro Internacional de Negocios Chicó. Adicionalmente, la empresa mantiene una oficina regional en Santander, ubicada en el Ecoparque Empresarial Natura, torre 2, oficina 543 en Floridablanca, garantizando así un punto de acceso cercano para sus clientes y colaboradores en la región.