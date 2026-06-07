Abandono y desnutrición en el mercado de Barranquilla: una crisis que requiere atención urgente

La situación de los perros y gatos en el mercado de Barranquilla es grave y requiere una respuesta inmediata. La Fundación de gatitos en Barranquilla busca ayuda para no cerrar y solicita a las autoridades competentes, fundaciones y rescatistas que centren su atención en esta problemática.

Denuncian grave situación de abandono y desnutrición de perros y gatos en el mercado de Barranquilla. La Fundación de gatitos en Barranquilla busca ayuda para no cerrar debido a la falta de esterilización y la sobrepoblación de animales .

Los gatitos que nacen en el mercado enfrentan peligros constantes, como ser atropellados, pisados o enfermos y desnutridos. La denunciante cuestionó la priorización de obras de infraestructura y turismo sobre el bienestar animal y solicitó a las autoridades competentes, fundaciones y rescatistas que centren su atención en esta problemática. La comunidad está llamada a pasar de la crítica en redes sociales a acciones concretas para buscar soluciones a la crisis que enfrentan estos animales en el mercado de Barranquilla





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abandono De Perros Y Gatos Desnutrición En El Mercado De Barranquilla Fundación De Gatitos En Barranquilla Sobrepoblación De Animales Bienestar Animal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Capturan a alias Bocky por presuntos hurtos en BarranquillaEl joven es señalado de participar en varios robos cometidos en vía pública en sectores del suroccidente de la ciudad.

Read more »

La fiebre del Ironman se toma las calles de Barranquilla este fin de semanaMás de 1.200 atletas participarán en esta edición de la competencia, que se realizará este domingo, tenga en cuenta los cierres viales adoptados.

Read more »

Anuncian cortes de energía en el norte de Barranquilla para este domingoLa suspensión del servicio se presentará durante toda la jornada del día.

Read more »

Barranquilla hará historia con la primera edición del IRONMAN 70.3Sumario:La competencia reunirá este domingo a cerca de 1.000 atletas de 27 países en un recorrido de 113 kilómetros.

Read more »