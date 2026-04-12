Abatido 'el Caporo' tras atraco en restaurante en Cartagena

Un hombre conocido como 'el Caporo' fue abatido por la policía tras un atraco en un restaurante de Cartagena. El incidente, que quedó grabado en video, involucró a una agente de policía de civil que reaccionó ante la agresión. Se recuperaron los objetos robados y el caso está siendo investigado.

Michell (Maicol) Alfonso Ospino Viloria, de 25 años y conocido como 'el Caporo', fue abatido durante un atraco ocurrido la tarde del sábado 11 de abril en un restaurante de comida paisa en el barrio El Bosque, cerca del Corredor de Carga, frente a la planta de Coca-Cola.

Según un informe preliminar de la Policía Nacional, el suceso tuvo lugar alrededor de la 1:30 de la tarde cuando el individuo entró al establecimiento, se acercó a una mesa y, utilizando un arma de fuego, amenazó a un ciudadano, robándole una cadena de oro y un teléfono celular. Una funcionaria de la policía que se encontraba en el lugar reaccionó inmediatamente con su arma reglamentaria, neutralizando al agresor. El herido, según fuentes oficiales, fue trasladado en una patrulla de la Policía Metropolitana a la sala de urgencias del Hospital Universitario del Caribe, donde falleció horas después, a las 5:45 p. m.\La Policía confirmó la recuperación de los objetos robados y que el caso está en manos del CTI de la Fiscalía General de la Nación. El atraco quedó registrado en las cámaras de seguridad del restaurante. En el video se aprecia al presunto delincuente, con el rostro cubierto por una mascarilla y portando una gorra, ingresando al restaurante y dirigiéndose directamente a un cliente que estaba almorzando. En ese momento, había varias personas en el lugar, incluyendo un niño. Parece ser que una agente de policía que se encontraba de civil, también almorzando en el sitio en compañía de otro patrullero de civil, se percató de la actitud sospechosa del sujeto y, al ver que intentaba sacar un arma de su cintura, lo enfrentó por detrás y le disparó. El sospechoso intentó huir del restaurante, pero al hacerlo, según las versiones oficiales, intentó enfrentarse a los policías, recibiendo dos disparos, uno en el abdomen y otro en el glúteo izquierdo. Los policías lo trasladaron rápidamente a la sala de urgencias del Hospital Universitario del Caribe, donde falleció poco antes de las 6 p. m. El cuerpo del individuo ya fue ingresado a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla, pero su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.\La Policía está preparando un informe oficial con detalles del caso. El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, declaró: “Seguimos mostrando resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”. La Policía Nacional de Colombia invita a la comunidad de la capital bolivarense a colaborar bajo absoluta reserva, proporcionando información veraz y oportuna que permita combatir los delitos que afectan a la ciudadanía, a través de las líneas 123 y 3213946246; el correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co, y la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363





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