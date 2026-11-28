Abel Ferreira llevó a Palmeiras a su tercera Copa Libertadores al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en Montevideo, consolidando su legado histórico.

Abel Ferreira logró conquistar su tercera Copa Libertadores tras dirigir a Palmeiras hacia la victoria sobre Estudiantes de La Plata con un marcador de 1-0 en la final disputada el sábado en el estadio Centenario de Montevideo. Este triunfo histórico convirtió al técnico portugués de 47 años en el tercer entrenador en la historia del torneo continental en alcanzar este hito tricampeón, sumándose a figuras legendarias como Carlos Bianchi y Osvaldo Zubeldía.

La decisión táctica que definió el torneo

El gol decisivo para coronar al Verdão fue anotado por el delantero argentino Ramón Sosa en el minuto 52 del partido, un instante crucial que permitió a Ferreira mantener la calma ante la presión de una final de alto nivel. La estrategia pragmática y el orden táctico impuestos por el cuerpo técnico portugués fueron los pilares fundamentales para superar la resistencia del equipo rival en tierras uruguayas, demostrando una eficiencia letal en momentos decisivos.

Also read Palmeiras vs. Estudiantes: previa, hora y dónde ver la final de la Libertadores 2026

La victoria en Montevideo no solo consolidó el título continental, sino que también sirvió como reparación inmediata para un técnico que había sufrido recientemente la desilusión de quedar segundo en el Brasileirão por segunda temporada consecutiva, un trofeo que quedó definitivamente en manos de su histórico adversario Flamengo. Este logro refuerza la posición de Ferreira como la cabeza de la era dorada del club paulista, equilibrando las cuentas tras una década de rivalidad intensa con el equipo del sur de Brasil.

El legado y las críticas del estratega portugués

A pesar de su éxito rotundo, Abel Fernando Moreira Ferreira mantiene una relación compleja con parte de la afición de Palmeiras, quienes suelen criticar su estilo de juego por priorizar la eficiencia sobre la fantasía y la estética deportiva. El técnico, nacido en Penafiel, Oporto, ha sido descrito como controversial y de carácter a veces explosivo, lo que genera una tensión constante entre los resultados y las expectativas artísticas de sus seguidores más exigentes.

Advertisement

Ferreira ha expresado públicamente su disconformidad con lo que él denomina la obsesión patológica por el éxito en el fútbol moderno, calificando esta mentalidad como una enfermedad que considera debilitante para la naturaleza del deporte. Antes del encuentro por el título, el estratega afirmó que si un equipo no gana es considerado débil y que no quedar primero significa no valer nada, una postura que parece paradójica dado el estilo intenso y vértiginoso que impone en sus plantillas.

Su filosofía de entrenamiento coloca a los trabajadores del campo por encima de las estrellas individuales, una metodología que el entrenador admira y en ocasiones emula del legendario José Mourinho, director técnico del Real Madrid. Esta visión práctica ha permitido a Ferreira acumular 12 títulos a lo largo de su carrera, convirtiéndolo en el entrenador más ganador en la historia centenaria del poderoso club de Sao Paulo.

De la retirada a la gloria continental

La trayectoria de Abel Ferreira hacia la cumbre del fútbol sudamericano no siguió un camino lineal, ya que cuando fue contratado por Palmeiras hace seis años poseía un currículum modesto sin títulos previos. Sus pasos anteriores por Braga en Portugal entre 2016 y 2019, y por PAOK Salónica en Grecia entre 2019 y 2020, no habían generado coronas continentales, aunque sí sentaron las bases de su reputación.

Su inicio en los banquillos comenzó en las categorías base del Sporting de Lisboa, poco después de que lesiones severas obligaran a Ferreira a colgar las botas como futbolista profesional a la edad de 32 años. Esta transición temprana desde el campo de juego hacia la dirección técnica ha moldeado una visión estratégica única que hoy lo posiciona como una figura de referencia absoluta en el continente.

Advertisement

Con esta tercera Copa Libertadores, Ferreira amplía su colección de trofeos que incluyen también los títulos obtenidos en los años 2020 y 2021, consolidando un legado que lo sitúa en la élite histórica del torneo. Su permanencia en Palmeiras lo convierte en el estratega con más tiempo en su cargo en Brasil, un país donde los entrenadores suelen ser extremadamente vulnerables ante cualquier señal de declive o pérdida de rendimiento.

Ante la posibilidad de ser catalogado simplemente como un ganador, Ferreira prefiere definirse a sí mismo como un competidor incurable, reconociendo que ha ganado y ha perdido a lo largo de su carrera. Esta humildad competitiva fue evidenciada recientemente cuando su equipo cayó 3-0 ante Chapecoense con una alineación alternativa, demostrando su disposición para gestionar las dificultades y mantener el foco en el objetivo final a pesar de los contratiempos inmediatos.