Abelardo de la Espriella acusa a Armando Benedetti de compra de votos en el Caribe

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella arremetió contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta compra masiva de votos en la región Caribe de cara a las elecciones de 2026.

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella ha lanzado graves acusaciones contra el ministro del Interior, Armando Benedetti , señalándolo de estar involucrado en una presunta compra masiva de votos en la región Caribe de Colombia.

Durante una intervención pública, De la Espriella afirmó que Benedetti está en la mira de las autoridades por su presunta participación en estas actividades ilegales, las cuales estarían orientadas a favorecer a determinados políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El también líder político aseguró que cuenta con información que compromete al ministro y que pondrá a disposición de los organismos de control para que se investigue a fondo.

Esta denuncia se produce en un contexto de creciente tensión política, a pocos meses de los comicios presidenciales. De la Espriella, quien ha recibido el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido un crítico constante del gobierno de Gustavo Petro y ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Por su parte, el presidente Petro reaccionó a las declaraciones de Trump defendiendo la soberanía nacional y acusando al líder estadounidense de traicionar un acuerdo de no intervención en Colombia. Mientras tanto, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, también se pronunció tras ser suspendido por la Procuraduría por presunta participación en política, negando haber hecho proselitismo. La acusación de compra de votos en el Caribe no es un hecho aislado.

En las últimas semanas han surgido varias denuncias sobre financiación ilegal de campañas y manipulación del censo electoral. El procurador Eljach desmintió al presidente Petro al afirmar que no hay indicios de cambios en el software ni en el censo electoral.

Sin embargo, las acusaciones de De la Espriella han reavivado el debate sobre la transparencia electoral en el país. El ministro Benedetti no se ha pronunciado directamente sobre las acusaciones, pero fuentes cercanas indican que prepara una defensa legal. De la Espriella, por su parte, advirtió que Benedetti está muy asustado y sabe lo que le espera.

El panorama político se complica aún más con la decisión del Nuevo Liberalismo de no respaldar a Iván Cepeda ni a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, argumentando que respetan la libertad de voto. Esto deja a ambos precandidatos en una situación de incertidumbre, mientras la opinión pública espera que las autoridades investiguen a fondo las denuncias de compra de votos.

La región Caribe es históricamente clave en las elecciones colombianas, y cualquier irregularidad podría cambiar el rumbo de los comicios. La comunidad internacional también está atenta, especialmente después del respaldo de Trump a De la Espriella, lo que ha generado reacciones encontradas en el país. En medio de este clima de confrontación, De la Espriella ha reiterado su compromiso con la transparencia y ha llamado a los colombianos a denunciar cualquier acto de corrupción.

Aseguró que no descansará hasta que se esclarezca la verdad sobre la compra de votos y que está dispuesto a enfrentar a quienes atenten contra la democracia. Por ahora, la pugna entre el precandidato y el ministro del Interior promete marcar la agenda política de las próximas semanas. Mientras tanto, los ciudadanos esperan que las denuncias no queden en el aire y que se tomen medidas concretas para garantizar la limpieza del proceso electoral de 2026





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