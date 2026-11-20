El presidente Abelardo De La Espriella incita a la justicia estadounidense a investigar a Gustavo Petro por corrupción, mientras defiende el orden constitucional ante las protestas.

El presidente Abelardo De La Espriella ha intensificado su retórica crítica hacia la actual administración colombiana al calificar al gobierno de Gustavo Petro como una empresa criminal y exigir una intervención directa de la justicia de Estados Unidos. Este llamamiento se produce en un contexto de alta tensión política, donde el mandatario ha solicitado a las autoridades norteamericanas que investiguen, procesen e incluso encarcelen al exmandatario colombiano por presuntas violaciones de leyes y disposiciones internacionales.

Llamado a la Justicia Estadounidense Contra Petro

Abelardo De La Espriella fundamentó su petición indicando que existe una competencia jurídica y moral de Estados Unidos para actuar en contra de la administración anterior. El presidente colombiano acusó a varios funcionarios de la gestión previa de apropiarse indebidamente de recursos públicos, señalando que deben responder ante la ley por sus influencias en la política nacional, sus cargos públicos acumulados o sus fortunas personales. De La Espriella hizo un llamado explícito a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen con todo rigor y mantengan la independencia del sistema judicial estadounidense. Afirmó que la justicia norteamericana debe actuar, conocer toda la verdad, examinar las pruebas y asegurar que quienes resulten responsables respondan ante la ley sin importar consideraciones distintas a su estricta aplicación.

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Defensa del Orden Constitucional y Disenso Político

En un giro significativo de su discurso, Abelardo De La Espriella también dirigió un mensaje contundente a los jefes de la oposición y al propio Gustavo Petro, instando a las fuerzas políticas a marchar pacíficamente y cuestionar todas sus decisiones dentro del marco de la legalidad. El presidente admitió que podía ser atacado o insultado, pero subrayó que la oposición debe ejercer sus derechos constitucionales respetando la democracia. De La Espriella declaró que si alguien pretende atacar el orden constitucional, encontrará un presidente dispuesto a defenderlo con la razón y con toda la fuerza legítima que le otorga la constitución y la ley. Esta frase de defender el orden por la razón o por la fuerza ha sido una constante en su campaña desde que se convirtió en candidato presidencial.

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El Contexto de las Protestas del 19 De Noviembre

El discurso del presidente Abelardo De La Espriella estuvo enfocado principalmente en las marchas de la oposición que tuvieron lugar el 19 de noviembre, un evento que marcó un punto de inflexión en el tono de la oposición interna. De La Espriella afirmó que hoy quedó demostrado que en Colombia hay un gobierno que garantiza la protesta pacífica, pero que no permitirá que la violencia, el vandalismo y los bloqueos se impongan sobre los derechos de millones de ciudadanos. Este enfoque busca equilibrar la protección de las libertades civiles con la preservación de la seguridad pública y el normal funcionamiento de la sociedad frente a lo que describe como excesos de la protesta social.

Instituciones Armadas al Servicio de la Nación

Para respaldar su postura sobre la defensa del estado de derecho, Abelardo De La Espriella recordó que Colombia cuenta con instituciones sólidas como jueces, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para proteger el orden establecido. Reiteró que las armas de la República están estrictamente a servicio de la Nación, su soberanía y del orden constitucional, y no de intereses personales ni partidistas. Este apartado de su mensaje busca reforzar la legitimidad de las fuerzas de seguridad y judiciales bajo su mando, deslindando su accionar de cualquier acusación de parcialidad política y asegurando que su uso es exclusivamente para la preservación de la estructura democrática frente a cualquier amenaza externa o interna.