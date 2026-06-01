Abelardo de la Espriella acusa a Petro y Cepeda de bandidos y llama a la fuerza pública a defender resultados electorales

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta con más de 10 millones de votos, lanzó duras críticas contra Gustavo Petro e Iván Cepeda, a quienes llamó bandidos, y pidió a la comunidad internacional y a la fuerza pública vigilar el proceso electoral.

Tras imponerse en la primera vuelta presidencial de este domingo con más de 10 millones de votos, el candidato de Salvación Nacional , Abelardo de la Espriella, pronunció un discurso en el que calificó la segunda vuelta como una confrontación decisiva para el futuro de Colombia.

Durante su intervención, realizada desde su comando de campaña en Bogotá, el abogado afirmó que a partir de hoy la neutralidad es complicidad y que ya no hay espacio para matices, pues se trata de la batalla final por la patria. De la Espriella arremetió contra el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda, a quienes acusó de querer desconocer los resultados electorales.

En un tono exaltado, los llamó un par de bandidos y advirtió que el pueblo se levantará para castigarlos si insisten en sus denuncias de presuntas irregularidades. El candidato también respondió a las declaraciones de Petro y Cepeda, quienes pidieron a las comisiones escrutadoras revisar los comicios, señalando que el Gobierno no debe desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y que el presidente intenta aferrarse al poder.

En uno de los momentos más contundentes de su alocución, De la Espriella hizo un llamado a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, para que siga de cerca el desarrollo del proceso electoral colombiano durante las próximas semanas. Asimismo, solicitó a las Fuerzas Militares y a la Policía mantenerse vigilantes frente a cualquier situación que pueda afectar la institucionalidad democrática.

En sus palabras textuales: Un llamado a la fuerza pública, al Ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional en caso de que ese delincuente, drogadicto y miserable pretenda desconocer los resultados del pueblo colombiano. Estas declaraciones generaron polémica en el ámbito político, pues algunos sectores consideran que incitan a la ruptura del orden constitucional.

No obstante, el candidato aseguró que defenderá los resultados obtenidos en las urnas y reiteró su compromiso con la democracia. Además, De la Espriella dedicó palabras de reconocimiento a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien quedó fuera de la contienda tras ubicarse en el tercer lugar. La calificó como una patriota aguerrida que ha peleado por la democracia y que merece todo el respeto y consideración.

Finalmente, aseguró que afrontará la segunda vuelta con la intención de consolidar una mayoría electoral que le permita llegar a la Casa de Nariño. Su discurso, cargado de un tono nacionalista y confrontacional, marca una nueva etapa en la campaña electoral colombiana, donde el candidato de Salvación Nacional se posiciona como el principal adversario del actual gobierno.

La vida de Abelardo de la Espriella ha estado marcada por polémicas, primero en su ejercicio como abogado de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, y ahora como candidato presidencial con un discurso de redención patriótica. Su victoria en la primera vuelta refleja un fuerte descontento social y una polarización que promete intensificarse de cara al 21 de junio





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