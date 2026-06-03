Abelardo de la Espriella agradece apoyo de Donald Trump tras triunfo en la primera vuelta

El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció el apoyo del presidente Donald Trump tras su triunfo en la primera vuelta de las elecciones.

El candidato a la presidencia de Colombia , Abelardo de la Espriella, agradeció el apoyo del presidente Donald Trump tras su triunfo en la primera vuelta de las elecciones.

En una entrevista con la Revista Semana, De la Espriella se pronunció sobre el respaldo de los Estados Unidos y aseguró que tiene buenas relaciones con el país desde hace tiempo. El presidente Trump publicó un mensaje de apoyo a la campaña de De la Espriella, en el que destacó su desempeño electoral y manifestó su apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial.

El mandatario estadounidense felicitó a De la Espriella por su victoria y afirmó que el candidato colombiano tendría éxito en una eventual presidencia. Además, el presidente Trump aseguró que De la Espriella los ama, al igual que él a los Estados Unidos de América. El presidente Gustavo Petro rechazó el apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella, invitiendo a toda Colombia a votar en plena libertad.

La encuesta de AtlasIntel, que acertó en la victoria de De la Espriella en la primera vuelta, dice que ganaría la segunda, según una nueva medición. El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió llevar a la 'Lista Clinton' a políticos y empresarios compradores de votos para la segunda vuelta presidencial. Westcol le contestó duro a Santiago Osorio, congresista del Pacto Histórico, por entrevista con Abelardo De La Espriella: 'Es un vendido'





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