Abelardo de la Espriella agradece apoyo de Donald Trump y destaca alianza estratégica con EE.UU.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella agradeció la felicitación y el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su victoria en la primera vuelta, y afirmó que una Presidencia suya impulsará una relación sin precedentes con ese país en materia de seguridad, comercio y valores democráticos.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella agradeció públicamente la felicitación y el apoyo brindado por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , tras su victoria en la primera vuelta electoral celebrada el 31 de mayo.

En una entrevista concedida a la Revista Semana, De la Espriella se refirió al mensaje enviado por el mandatario estadounidense, expresando que se siente muy honrado por el respaldo decidido de Trump y de su gobierno, con el cual asegura mantener buenas relaciones desde hace muchos años. Para el candidato, la influencia de Estados Unidos es fundamental en la lucha contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y para liberar a Colombia de la violencia que la aqueja, además de impulsar el comercio bilateral a niveles nunca antes vistos.

Subrayó que comparte con Trump valores y principios en defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad, y anticipó que, de resultar electo, se establecerá una alianza estratégica con el gobierno estadounidense sin precedentes. El mensaje de Trump, publicado en sus redes sociales el 2 de junio, calificó a De la Espriella como un líder inteligente, fuerte y tenaz, destacando su contundente victoria en la primera vuelta y pronosticando un éxito rotundo en su eventual presidencia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal y combatir el crimen y las drogas.

Este apoyo internacional generó reacciones inmediatas en el panorama político colombiano, siendo el propio presidente Gustavo Petro quien rechazó explícitamente la intervención, invitando a los colombianos a votar en plena libertad y sin presiones externas. El incidente se enmarca en un contexto electoral polarizado donde las encuestas, como la de AtlasIntel que ya había acertado en la primera vuelta, proyectan una victoria de De la Espriella en el balotaje.

A su vez, la Registraduría Nacional ha respondido a las críticas de Petro sobre el sistema electoral, señalando que las reclamaciones en mesas de votación fueron mínimas, mientras que los escrutinios departamentales avanzan por encima del 50 por ciento rumbo a la certificación final de resultados por el Consejo Nacional Electoral. La narrativa mediática ha incluido también eventos como el streaming de Westcol con Iván Cepeda, donde surgieron insinuaciones de un congresista del Pacto Histórico tras la entrevista a De la Espriella, elementos que, aunque colaterales, forman parte del ruido informativo en torno a la campaña.

En síntesis, el respaldo de Trump se ha convertido en un factor de debate nacional, pero el candidato lo celebra como un refuerzo para sus propuestas de seguridad y desarrollo económico, insistiendo en que la relación con Estados Unidos será clave para transformar al país. La cobertura de EL TIEMPO y otros medios ha reproducido tanto el contenido sustancial de la noticia como numerosos elementos de navegación y promoción, como boletines y descargas de aplicaciones, los cuales han sido desechados para esta versión concentrada en el contenido sustantivo





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