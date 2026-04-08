Abelardo De la Espriella anuncia su candidatura presidencial: Propone una 'patria milagro' con mano dura y visión empresarial

El abogado Abelardo De la Espriella presenta su candidatura presidencial con un discurso enérgico, prometiendo orden, seguridad y un combate frontal a la corrupción. Se presenta como un 'outsider' con independencia económica y política, proponiendo medidas de choque y una visión empresarial para transformar Colombia en una 'patria milagro'.

Fiel a su discurso directo y sin matices, el abogado penalista Abelardo De la Espriella Otero, nacido en Bogotá hace 47 años y criado en Montería desde que tenía dos, reafirma su independencia económica y política , así como su condición de 'outsider' como pilares fundamentales para aspirar a la Presidencia de la República.

En su análisis de Colombia, critica severamente al gobierno actual, responsabilizándolo de un “desastre total” en áreas clave como la seguridad, la salud y la economía, llegando incluso a acusarlo de operar —según su visión— como una estructura mafiosa que ha “robado” al país. Su candidatura presidencial, respaldada por el movimiento Defensores de la Patria, se presenta como una promesa de orden, seguridad, combate a la corrupción y solución a la crisis social, la cual atribuye a una fractura institucional provocada por la politiquería tradicional. Su propuesta política se fundamenta en medidas de impacto, firmeza, enfoque empresarial, austeridad y determinación para transformar a Colombia en una “patria milagro”. Además, aborda sus vínculos con figuras como David Murcia y Álex Saab y apela a su identidad caribeña para prometer la reivindicación histórica de esta región.\El abogado explica que su motivación para postularse a la presidencia surge del amor profundo por su país y la preocupación por el futuro de sus ciudadanos. Considera que, para abordar esta causa de vital importancia, es esencial renunciar a otros intereses y dedicarse por completo al patriotismo y al servicio público. De la Espriella se diferencia de otros candidatos al afirmar que su fortaleza reside en su independencia económica y política, así como en su condición de “outsider”. Destaca que no está financiado por intereses particulares ni pertenece a los grupos políticos tradicionales. Anticipa un escenario complejo para Colombia, pronosticando posibles tensiones sociales y políticas, y se presenta como el único candidato capaz de tomar las medidas necesarias, con firmeza y determinación, para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, en cumplimiento de la Constitución y la ley. Asegura que los demás candidatos carecen de la valentía y el patriotismo para actuar con la misma determinación, resaltando su compromiso de defender los intereses del país y de su gente.\En su perspectiva, la experiencia como abogado y empresario exitoso le proporciona las herramientas para liderar, destacando que la trayectoria política tradicional ha llevado a Colombia a una situación de crisis. Critica el desempeño del gobierno actual, calificándolo como un “desastre”, y enfatiza que la clave para un buen gobierno reside en la independencia y la no pertenencia al sistema político tradicional. Propone un programa basado en la defensa de los recursos públicos, la lucha frontal contra la corrupción, la promoción de la educación y el empleo para los jóvenes, y el combate contra el hambre y la pobreza. Detalla su plan para abordar los desafíos socioeconómicos del país, con un enfoque en la visión empresarial, la reducción del tamaño del Estado, la disminución de impuestos y el impulso a la economía. Justifica su elección del economista José Manuel Restrepo como compañero de fórmula, argumentando que su decisión se basa en la búsqueda de las mejores manos para el país, en caso de cualquier eventualidad, más allá de consideraciones electorales o políticas. Su propuesta busca un cambio radical, prometiendo un gobierno enfocado en el bienestar del pueblo colombiano y la construcción de un futuro próspero





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