Abelardo de la Espriella asegura que ganará en primera vuelta y se retirará de la vida pública tras cuatro años de gobierno

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella destacó su conexión con el pueblo y su compromiso de retirarse después de un mandato de cuatro años. Subrayó que no necesita negociar con Paloma Valencia porque ya tiene el apoyo popular, y defendió su estilo auténtico y directo como la clave de su crecimiento en las encuestas. La familia de Rosa Elvira Cely desmintió que él cobrara honorarios de la indemnización.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en una entrevista reciente, abordó varios temas clave sobre su campaña y sus propuestas para el país. De la Espriella afirmó que su tarea como presidente sería de cuatro años y que, una vez concluya, se retiraría de la vida pública para siempre.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una segunda vuelta junto a Iván Cepeda, y cómo buscaría el apoyo de Paloma Valencia y sus seguidores, respondió que la alianza garantizada es con el pueblo, por encima de cualquier otro pacto. Indicó que el fervor en las plazas, el voz a voz en las calles, las métricas internas y la interacción en redes sociales sugieren que es posible ganar en primera vuelta, y aseguró que las bases ya están con él.

Invitó a sus seguidores a "marcarle la raya al Tigre" el 31 de mayo. Respecto al expresidente Álvaro Uribe, dijo que siempre lo honrará, consultará y escuchará, considerándolo una figura fundamental para él y para Colombia. También expresó que la doctora Paloma Valencia ha sido bienvenida a sumarse a su proyecto, y que sus seguidores, en caso de necesaria segunda vuelta, se unirían a la "manada del Tigre", aunque está convencido de que ya están en sus filas.

La familia de Rosa Elvira Cely desmintió que De la Espriella cobrara honorarios o parte de la indemnización en ese caso. Sobre su experiencia en la campaña, señaló que, a diferencia de sus contrincantes, esta campaña ha sacado lo mejor de él. Aunque han sido meses frenéticos recorriendo el país, cada abrazo, aplauso e ilusión del pueblo lo han alimentado y cambiado su perspectiva. Lamentó que la campaña termine y agradeció la generosidad de Dios por la oportunidad.

Consultado si se arrepiente de alguna declaración criticada, aseguró no tener nada de qué arrepentirse, pues todo lo dicho y hecho fue auténtico y sincero. Reconoció que si alguien se sintió incómodo, ofrece disculpas, pero sin intención de ofender. Recalcó que su forma de ser es directa, frontal y políticamente incorrecta, y que no pretende hacer la política de siempre, sino cambiarla para siempre.

Explicó que su rápido ascenso en las encuestas se debe a que no era un desconocido total, ya que desde niño tuvo exposición pública como presentador de televisión y locutor de radio, y luego como abogado con casos de relevancia nacional que impactaron derechos fundamentales, como los de Rosa Elvira Cely y Natalia Ponce de León. Hace diez meses, cuando inició la campaña, ya lo conocía el 35% de los colombianos, y ahora el 91% lo conoce.

Concluyó que Colombia necesitaba un liderazgo real y diferente, un candidato que hablara el idioma de quienes nunca vivieron del Estado ni se aliaron con los de siempre para robárselo todo





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Campaña Presidencial Elecciones Colombia 2025 Primer Vuelta Álvaro Uribe Paloma Valencia Iván Cepeda Rosa Elvira Cely Natalia Ponce De León Retiro Vida Pública

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Claudia López: ‘Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, por motivos distintos, son muy inconvenientes’La candidata habla de la recta final de la campaña. Pide evitar caer en extremos. Dice que Petro es jefe de debate de Cepeda.

Read more »

«Abelardo de la Espriella ganará, le guste o no»: Alvaro Leyva a Gustavo PetroÁlvaro Leyva lanza una predicción judicial lapidaria: 'cuando Benedetti declare en tribunales norteamericanos, el destino de Petro estará sellado'.

Read more »

Abelardo de la Espriella descarta posibilidades de Paloma Valencia y reivindica el uribismoEl candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que Paloma Valencia no alcanzará la segunda vuelta por una amplia desventaja en las encuestas y defenderá la democracia frente a lo que considera una amenaza dictatorial encarnada por Iván Cepeda. Además, afirma contar con el respaldo de las bases del Centro Democrático y ser el verdadero representante del uribismo.

Read more »

“Dicen que Abelardo y Paloma representan lo mismo, no es verdad”: Paloma ValenciaPaloma Valencia habló en Noticentro 1 sobre las propuestas a ejecutar en caso de resultar elegida.

Read more »