Abelardo De La Espriella Balancea 100 Días: Seguridad Fiscal Y Recorte De Impuestos

El presidente Abelardo De La Espriella presenta su balance de 100 días con énfasis en la Ley Fiscal, seguridad contra el crimen organizado y posibles reducciones del IVA.

El presidente Abelardo De La Espriella utilizó este domingo 15 de noviembre para publicar un detallado balance de sus primeros 100 días en el cargo, destacando las iniciativas clave de su administración. A través de sus redes sociales, el mandatario explicó las medidas adoptadas en materia fiscal, los avances en seguridad y la reconstrucción posterior al terremoto del 10 de agosto.

Estrategia Fiscal Y Protección Del Consumidor

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó claramente que su gobierno no impondrá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los productos de la canasta familiar ni generará nuevas cargas tributarias para el sector agropecuario. Esta garantía se mantiene a pesar de las recomendaciones técnicas del Ministerio de Hacienda, quienes consideraron inicialmente inviable dicha propuesta para cumplir con las metas de recaudo estatal.

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No obstante, el mandatario reconoció que el proyecto fiscal sigue en construcción y no es una ley vigente. En su discurso, De La Espriella señaló que el equipo económico está estudiando reducir la tarifa general del IVA, actualmente del 19%, a una tasa del 18% o incluso del 17% para aliviar la presión económica. El objetivo declarado es evitar que la Ley de Rescate Económico se perciba como una imposición unilateral y buscar consensos con los partidos políticos.

La propuesta contempla un recorte permanente de más de 23 billones de pesos en gastos estatales, buscando profundizar una reducción del 40% en el tamaño del Estado, un compromiso central de su campaña electoral. Además, el Gobierno analiza la venta de activos improductivos de la Nación por un valor estimado de 4 billones de pesos como una alternativa para financiar el proyecto sin afectar directamente a los ciudadanos comunes.

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Operaciones De Seguridad Contra Grupos Armados

El presidente Abelardo De La Espriella declaró que su administración ha recuperado el control territorial y ha puesto fin a los procesos de diálogo asociados a la política de paz total. Cualquier acercamiento futuro con grupos ilegales deberá ajustarse estrictamente a la Constitución y la ley, marcando un giro en la estrategia de seguridad nacional ante la amenaza del crimen organizado.

Durante su presentación, el mandatario detalló las operaciones exitosas de la Fuerza Pública contra estructuras criminales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Entre los objetivos destacados se encuentra el alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y alias Urías Perdomo, identificado como integrante de las disidencias de las Farc.

En una acción concreta, se confirmó la eliminación en combate de alias Negro Perea, jefe de una subestructura del Clan del Golfo, junto con otros nueve integrantes de la organización en una operación en Tarazá, Antioquia. Estas acciones responden a la instrucción presidencial de enfrentar directamente a las organizaciones criminales en lugar de buscar negociaciones políticas amplias.

Cifras Oficiales De Desmantelamiento Del Crimen

El presidente Abelardo De La Espriella presentó estadísticas específicas sobre la capacidad operativa de la Fuerza Pública en los primeros 100 días de mandato. Las cifras oficiales indican la incautación de 6.336 armas de fuego y la realización de 654 capturas por delitos de extorsión, así como 184 detenciones relacionadas con conductas de secuestro en todo el territorio nacional.

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En la lucha contra el narcotráfico, se reportaron la incautación de más de 389 toneladas de estupefacientes, desmantelando redes de producción y distribución. El inventario incluye aproximadamente 172 toneladas de cocaína y 128 toneladas de marihuana, productos que han sido interceptados por las autoridades competentes durante las operaciones de seguridad.

Adicionalmente, se destruyeron 1.493 laboratorios utilizados para la producción de drogas ilícitas, debilitando la infraestructura química de los carteles. Las detenciones más recientes de este fin de semana incluyen a alias Primo Gay, cabecilla del Frente 36, y a alias Nairobi o Páez, identificado como uno de los principales líderes del Tren de Aragua, evidenciando la presión constante ejercida por el Estado.