El presidente del Magdalena, Abelardo de la Espriella, publicó en X una foto de Carlos Caicedo tras su arresto en Lanzarote por delitos sexuales. Conozca los detalles del caso.

El presidente del departamento del Magdalena, Abelardo de la Espriella, compartió en la plataforma X una fotografía de Carlos Caicedo, el exgobernador retener en Lanzarote, España, el viernes 27 de noviembre de 2026. En su mensaje, el mandatario regional acompañó la imagen con la frase "¡Bienvenido a la Patria Milagro!", marcando la primera reacción oficial de alto nivel ante la detención.

Detalles de la detención en territorio español

La captura de Carlos Caicedo se materializó en la isla de Lanzarote, perteneciente al archipiélago de las Islas Canarias, tras la intervención de la Guardia Civil española. Esta autoridad actuó bajo el amparo de una notificación roja emitida por Interpol, la cual sirve para localizar y detener provisionalmente a personas buscadas por las autoridades judiciales de sus países de origen.

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La orden de captura específica fue expedida el 9 de septiembre de 2026 por la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Este mandato judicial tiene como fundamento las investigaciones por presuntos delitos sexuales cometidos contra una persona menor de 18 años. La medida garantiza que el exgobernador permanezca bajo custodia mientras se resuelven los trámites legales pertinentes.

Acusaciones penales y posición de la defensa

El ente acusador colombiano imputa a Carlos Caicedo tres figuras delictivas graves: demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. La Fiscalía detalló que la denuncia formal se radicó el 2 de julio de 2026, fecha en la cual el exgobernador ya se encontraba fuera del territorio nacional.

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El 23 de julio de 2026, el caso fue asignado al octavo fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Este organismo actuó bajo el fuero especial que le correspondía a Caicedo en su calidad de gobernador electo. El equipo fiscal afirmó haber reunido elementos materiales probatorios que sustentan la posible responsabilidad penal del investigado.

Es imperativo recordar que Carlos Caicedo conserva la presunción de inocencia hasta que un juez determine su culpabilidad en un juicio debido. Hasta la fecha, ni el exgobernador ni su equipo de abogados han emitido ningún comunicado oficial ni han reaccionado públicamente sobre su detención en España ni sobre las declaraciones del presidente del Magdalena.

Reacciones políticas y legales

La noticia del arresto generó eco inmediato en la política local y nacional. La gobernadora actual del Magdalena, Margarita Guerra, emitió un pronunciamiento en X el mismo día de la captura. Según lo reportado por La FM, Guerra afirmó rotundamente que "nadie está por encima de la ley", reafirmando el compromiso institucional con el estado de derecho.

Por su parte, Julián Quintana, abogado que representa a la familia de la presunta víctima, declaró enBlu Radio, según lo citado por Infobae, que existen dictámenes periciales y otros elementos probatorios sólidos que justifican la orden de captura internacional. Estas afirmaciones corresponden estrictamente a la parte denunciante y deberán ser valoradas críticamente por la justicia colombiana.

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Procedimientos de extradición y antecedentes penales

Con la retención en España comienza la fase de cooperación judicial internacional. Las autoridades colombianas y españolas deben adelantar los procedimientos legales correspondientes para determinar una eventual extradición de Carlos Caicedo a Colombia. En este momento, no se ha informado cuál es su situación jurídica exacta en territorio español ni la fecha en que podría ser presentado ante un juez local.

Además de estas nuevas acusaciones, Carlos Caicedo posee antecedentes penales de otra naturaleza. Fue condenado en primera instancia a 9 años y 9 meses de prisión el 29 de julio de 2026 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. Esta sentencia le alcanzó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en el caso de los centros de salud de Santa Marta.

La sentencia de 9 años y 9 meses aún no está en firme, lo que significa que puede ser revisada por instancias superiores de la judicial colombiana. Este precedente judicial añade complejidad al panorama legal que enfrentará el exgobernador mientras se resuelve su destino tras la extradición.