El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella anunció que su cierre de campaña nacional se realizará el 14 de junio de 2026 en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, incluyendo una visita de oración a la Basílica del Señor de los Milagros y un mitin en el centro de la ciudad. La iglesia aclaró que su presencia es personal y no implica respaldo político, mientras la Defensoría alertó sobre el deterioro del debate democrático. De la Espriella también publicó sus exámenes médicos, tras la negativa del Consejo de Estado a una demanda contra su candidatura.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella cerrará su campaña nacional el domingo 14 de junio de 2026 en Guadalajara de Buga , Valle del Cauca, a una semana de la segunda vuelta presidencial.

La jornada comenzará con una visita a la Basílica del Señor de los Milagros, donde asistirá a una misa de sanación y realizará una visita de oración ante el venerado crucifijo. Posteriormente, encabezará un acto público en el centro de la ciudad, específicamente en la Calle 1 entre carreras 12 y 16, a partir de las 4:30 de la tarde.

Ese evento central estará acompañado por caravanas que recorrerán los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, según la programación oficial de su campaña. De la Espriella explicó que el cierre en la llamada "Ciudad Milagro" tiene un profundo significado espiritual, pues pedirá por la sanación de la Nación, buscando la intervención divina en medio del proceso electoral.

La visita al santuario ha generado interés por su simbolismo religioso, ya que la Basílica es uno de los principales destinos de peregrinación católica en Colombia. Frente a esto, la institución religiosa emitió un comunicado para aclarar que, aunque el candidato manifestó su deseo personal de acudir en oración y devoción, el Santuario no participa en campañas políticas ni respalda candidatos.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, advirtió sobre el deterioro del debate democrático a pocos días de la segunda vuelta,reportando un cumplimiento de solo el 23,3 % en el compromiso por un proceso electoral en paz. Abelardo de la Espriella también hizo públicos sus exámenes clínicos, afirmando que debería ser ley de la República la transparencia en el estado de salud de los candidatos y declarando: "No tengo nada que ocultar".

El Consejo de Estado, en otro ámbito, rechazó una demanda que buscaba tumbar su inscripción como candidato por supuestos conflictos de nacionalidades. Es importante señalar que en el texto original se mezclan noticias de diferentes fechas y contextos, como menciones a elecciones en Perú o el Mundial 2026, que no guardan relación directa con la campaña de De la Espriella en Colombia y corresponden a otros eventos informativos.

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