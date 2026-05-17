Abelardo De La Espriella cierra campaña en Bucaramanga y condena asesinato de jefe de campaña

El aspirante a la presidencia, Abelardo De La Espriella, realizó el cierre de su campaña en Bucaramanga y abordó temas como amenazas de muerte, llamadas a la comunidad internacional y mensajes de respaldo. También habló del asesinato de su jefe de campaña y expresó su preocupación por el ambiente electoral que vive el país.

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella realizó el cierre de su campaña el sábado 16 de mayo en Bucaramanga . Habló sobre amenazas de muerte en su contra, asegurándose de que pese a las advertencias de seguridad recibidas en los últimos días no canceló su gira por el departamento santandereano.

Durante el evento político, realizado en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán de Bucaramanga, habló de los llamados a la comunidad internacional y los mensajes de respaldo en el departamento de Santander





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