Abelardo de la Espriella cierra su campaña en Buga con mensaje de defensa nacional y acto religioso

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó su cierre de campaña en Buga, Valle del Cauca, con una misa en la Basílica del Señor de los Milagros y un acto público donde afirmó que defenderá a Colombia "por la razón o por la fuerza". El evento, a una semana de la segunda vuelta, contó con la presencia de miles de seguidores de todo el departamento y otras regiones.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó el cierre de su campaña en el municipio de Guadalajara de Buga , Valle del Cauca, en una jornada que combinó actos religiosos y un mitin multitudinario a una semana de la segunda vuelta electoral.

La día inició con una eucaristía de sanación en la Basílica del Señor de los Milagros, donde el aspirante, ataviado con la camiseta amarilla de la Selección Colombia y portando la bandera tricolor, pidió por la sanación de la nación. Posteriormente, encabezó un acto público en la Calle 1 entre carreras 12 y 16 de Buga, ante miles de seguidores provenientes de los 42 municipios del departamento y de otras regiones del país.

En su discurso, De la Espriella afirmó: "Vamos a defender a Colombia por la razón o por la fuerza" y aseguró que su paso por el templo religioso le hizo comprender que la campaña "ya no me pertenecía" y que se trataba de "una batalla moral y espiritual". El candidato destacó el simbolismo de Buga, a la que llamó "la Señora Ciudad de Colombia", y proyectó su victoria: "la próxima vez que nos veamos en Buga seré su presidente".

Este evento contrasta con la información adicional sobre el proceso electoral, como la apertura de votaciones en el exterior confirmada por la Registraduría entre el 15 y 21 de junio, las reacciones de Gustavo Petro a los exámenes médicos de De la Espriella, y las preocupaciones expresadas por la Defensoría del Pueblo sobre el deterioro del debate democrático a días de la segunda vuelta.

Asimismo, se registran otras noticias nacionales e internacionales, como la liquidación de la empresa Air-e y su posible impacto en el servicio eléctrico, la polémica por publicidad política en San Gil, y los partidos del Mundial 2026, que aparecen como contenidos vinculados en la página pero no forman parte del núcleo de la noticia sobre el cierre de campaña





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