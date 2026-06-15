Cierre de campaña del candidato presidencial Abelardo De la Espriella en Buga, Valle del Cauca, ciudad conocida como la 'Ciudad Milagro'. El evento combinó simbolismo religioso,multitudes vestidas de amarillo y caravanas de simpatizantes de varias regiones, reflejando su discurso de una 'Patria Milagro'.

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, cerró su campaña en Buga , Valle del Cauca, ciudad conocida como la 'Ciudad Milagro' por su basílica del Señor de los Milagros.

El acto, que reunió a miles de simpatizantes, estuvo marcado por un fuerte componente religioso. De la Espriella visitó primero la basílica menor para orar ante la imagen del Cristo negro, a quien había pedido 'sabiduría, discernimiento, fuerza, valor, templanza' cuatro meses atrás, cuando se declaró católico tras afirmar antes ser ateo. Luego, desde una tarima en la plaza, dirigió su mensaje final, rodeado de seguidores que portaban camisetas de la selección Colombia, símbolo adoptado por su campaña.

La ciudad se llenó de color amarillo y las calles principales fueron ocupadas por caravanas llegadas de los 42 municipios del Valle y de otras regiones como Villavicencio, Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Entre los asistentes, Luis Armando Gúzman viajó desde Buenaventura esperando que el candidato 'acabe con la corrupción y la extorsión'. La visita a la basílica generó tensión con feligreses que no compartían la politización del evento, discutiéndose a las afueras.

Adriana Lara, desde Cali, expresó su apoyo al 'tigre' -apodo de De la Espriella- y al cambio, advirtiendo que podrían ser 'las últimas elecciones en democracia' si no gana. El candidato, que se presenta como una opción de 'Patria Milagro', busca转化ir a Colombia mediante una plataforma que mezcla conservadurismo social y discurso religioso, apelando a la fe popular y al descontento con la clase política tradicional.

Su cierre en Buga simboliza la fusión de su narrativa milagrosa con la identidad de la ciudad, reiterando su intención de ser el próximo presidente de Colombia en las elecciones que se celebran en una semana





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