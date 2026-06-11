Abelardo De La Espriella con casi 8 puntos de ventaja en la segunda vuelta presidencial según encuesta

Una encuesta de AtlasIntel para la revista Semana muestra que con votos válidos, Abelardo de la Espriella registra 52,6 % de intención de voto, mientras que Iván Cepeda alcanza 44,8 %. Según el estudio, con 10 días de la segunda vuelta presidencial, De la Espriella tiene casi 8 puntos de ventaja sobre Cepeda.

Una encuesta de AtlasIntel para la revista Semana muestra que con votos válidos , Abelardo de la Espriella registra 52,6 % de intención de voto, mientras que Iván Cepeda alcanza 44,8 %.

Según el estudio, con 10 días de la segunda vuelta presidencial, De la Espriella tiene casi 8 puntos de ventaja sobre Cepeda. La medición fue realizada entre el 5 y el 10 de junio de 2026, con una muestra de 3.681 encuestados en el territorio colombiano. La encuesta también compara la confianza entre los candidatos en administrar distintas áreas de gobierno y muestra que De la Espriella aparece por encima de Cepeda en la mayoría de los temas





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