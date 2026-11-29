El presidente Abelardo De la Espriella exigió justicia por el disparo contra Marco Antonio Hernández en Barranquilla y prometió captura de los responsables del crimen.

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, emitió un comunicado público mediante su cuenta en X para condenar enérgicamente un ataque armado registrado este sábado en Barranquilla. El objetivo de la agresión fue Marco Antonio Hernández Paternina, un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( INPEC) de 39 años de edad.

Detalles del Atentado Armado

La agresión contra el funcionario judicial ocurrió aproximadamente a las 6:00 p. m., mientras Hernández se desplazaba en su automóvil Renault Sandero de color gris por la carrera 4 con calle 51C, ubicada en el barrio Carrizal. El dragoneante salía de su turno de servicio en la cárcel El Bosque cuando fue interceptado por dos sujetos que circulaban en una motocicleta. El parrillero de la moto esgrimió un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el vehículo, ocasionando múltiples impactos en la carrocería.

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Posición del Gobierno Nacional

Abelardo De la Espriella expresó su total solidaridad con la familia del dragoneante y con todos los integrantes del INPEC, asegurando que los hechos delictivos no quedarán en la impunidad. El jefe de Estado enfatizó que se trabajará con toda la contundencia de la ley para lograr la pronta captura de los responsables de este atentado sicarial. Manifestó que el gobierno no dará un solo paso atrás en la defensa de quienes trabajan por la seguridad de los colombianos.

Contexto de Violencia Reciente

Este incidente se produce poco más de una semana después de un hecho similar ocurrido el 24 de noviembre. En aquella ocasión, hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra la fachada de la vivienda de una dragoneante ubicada en el barrio Las Malvinas, al suroccidente de Barranquilla. El ataque ocurrió hacia las 10:10 de la noche y dejó impactos en la edificación, aunque no hubo personas lesionadas en ese momento.

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Respuesta de los Gremios Penitenciarios

Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), denunció públicamente el ataque sufrido el 24 de noviembre. Robayo informó que la vivienda agredida pertenece a una dragoneante que presta servicios en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. La residente del inmueble afirmó que desconocía los motivos de la agresión y declaró que no había recibido amenazas previas que alertaran sobre el riesgo que corría su familia.

Situación de Seguridad en la Región

Tras ser baleado el sábado, Marco Antonio Hernández fue trasladado de manera inmediata al Hospital de Barranquilla para recibir atención médica urgente. El reporte policial indica que la búsqueda de los sujetos que huyeron del lugar continúa activa. Las autoridades buscan establecer si existe un vínculo entre este ataque y la oleada de violencia reciente dirigida contra personal penitenciario en la región del Caribe colombiano.