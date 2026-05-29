Abelardo De la Espriella condena la muerte de una bebé de seis meses en Tolima

El aspirante a la Presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella, condenó la muerte de una bebé de seis meses en Tolima, que habría sido víctima de agresión sexual.

El aspirante a la Presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella, condenó la muerte de una bebé de seis meses en Tolima , que habría sido víctima de agresión sexual .

De la Espriella anunció que, de llegar a ganar la presidencia, impulsará la cadena perpetua para abusadores y violadores de niños. El líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria calificó al responsable de este crimen como 'un monstruo' y sostuvo que quienes cometen este tipo de actos 'dejan de ser personas'.

La Defensoría del Pueblo exigió justicia tras la muerte de la bebé y aseguró que la protección integral de la niñez será una prioridad de su programa de gobierno. La congresista republicana María Elvira Salazar anunció su respaldo a Abelardo De la Espriella, y la secretaria de Salud del Tolima, Ingrid Katherine Rengifo Hernández, informó que la bebé presentaba fracturas en sus extremidades.

La fuerza pública adelanta acciones para esclarecer los hechos y hay una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio. La Defensoría del Pueblo extendió una solicitud formal a la Fiscalía General de la Nación y a las distintas autoridades competentes que operan en el territorio, exigiendo avanzar con la mayor prontitud y diligencia posible en las investigaciones correspondientes.

El caso se conoció en la tarde del martes 26 de mayo, cuando la bebé fue ingresada en delicado estado de salud al área de urgencia del Hospital San Rafael, en El Espinal. La pequeña Mía terminó falleciendo este miércoles, y el alcalde Wilson Gutiérrez expresó que 'definitivamente fue un monstruo el que perpetró este hecho'. La madre de la bebé ya está en poder de las autoridades, mientras avanza la búsqueda del padrastro de la víctima. El objetivo es evitar que el caso quede en la impunidad





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