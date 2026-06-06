Abelardo de la Espriella condiciona debates con Iván Cepeda al reconocimiento de resultados de primera vuelta

El candidato que ganó la primera vuelta responde a los llamados de debate de su rival en el balotaje, exigiendo primero el reconocimiento de los resultados. Iván Cepeda insiste en debates organizados por los principales canales y denuncia supuesta compra de votos sin presentar pruebas.

El candidato presidencial que se impuso en la primera vuelta, Abelardo de la Espriella, respondió al nuevo llamado a debatir de su contrincante en el balotaje, Iván Cepeda , quien solicitó a medios como RCN, Caracol y RTVC la organización de espacios de debate.

A través de un mensaje en redes sociales, De la Espriella indicó que la condición para debatir es el reconocimiento previo de los resultados de la primera vuelta, en los que obtuvo una ventaja de aproximadamente tres puntos.

"Cepeda, no vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate", manifestó el candidato de derechas, quien también recordó la invitación hecha por la Revista Semana a ambos aspirantes. En ese tono, afirmó: "Cuando sea y como sea, José Manuel Restrepo y yo los estaremos esperando a Aída y a ti. Será un gustazo que el país conozca quién es quién".

Asimismo, criticó lo que consideró un intento de ganar titulares con el tema del debate: "Deja de cañar con esa falsa voluntad de debatir para ganar titulares. Es fácil: reconoce que perdiste la primera vuelta, ve con tu fórmula y listo".

Por otro lado, De la Espriella no se refirió a las acusaciones sin pruebas que hizo Cepeda sobre una supuesta compra de votos. Desde Cali, Iván Cepeda reiteró su petición de debates públicos y pidió a su rival designar a sus compromisarios para definir las reglas de los enfrentamientos. Dirigiéndose a las gerencias de Caracol Televisión, RCN Televisión y RTVC, Cepeda solicitó que estos canales, los de mayor sintonía a nivel nacional, sirvan como anfitriones de los debates.

"Para que se vea que no son anuncios sin contenido. Le pedirá a las gerencias de tres medios de comunicación que sean anfitriones de este debate", expresó.

Además, señaló que su campaña ha acceptsado invitaciones previas de esos mismos medios, y aseguró que "el señor de la Espriella se le agotaron las artimañas y los artilugios". Insistió en la necesidad de que la campaña del ganador de la primera vuelta nombre a sus representantes para establecer los términos de los debates. Cepeda, sin embargo, continúa sin reconocer formalmente los resultados de la primera vuelta.

En la misma declaración desde Cali, denunció una supuesta compra de votos por parte de De la Espriella, afirmando que su campaña recibe información sobre "manejos financieros irregulares" y "movimiento de grandes cantidades de dinero en distintos lugares del país". Designó a Miguel Ángel del Río para investigar estas supuestas irregularidades, quien se trasladaría a Barranquilla. El candidato de izquierda también aseguró ser objetivo de una campaña sucia "a través de bodegas".

A una semana de las elecciones, la confrontación política se mantiene, con un Cepeda que presiona por debates mientras cuestiona los resultados y un De la Espriella que condiciona su participación al reconocimiento de su victoria en la primera vuelta.





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