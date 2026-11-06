Abelardo De La Espriella consolida el PND con 3.000 propuestas regionales

El presidente Abelardo De La Espriella cierra la ruta del Plan Nacional de Desarrollo con 3.000 propuestas en la Amazonía, buscando impacto político para 2027.

El presidente Abelardo De La Espriella culminó su gira por las regiones del país con un encuentro en Leticia, departamento de la Amazonía. Esta visita marcó el cierre oficial de la ruta destinada a construir el Plan Nacional de Desarrollo. Durante este evento, el jefe de Estado afirmó que su administración prioriza trabajar desde las periferias hacia los centros de poder. Esta estrategia busca consolidar una narrativa de cercanía con las comunidades locales y sus necesidades específicas.

Consolidación de Propuestas Para 2027

La construcción del Plan Nacional de Desarrollo cuenta actualmente con casi 3.000 propuestas recibidas de todo el territorio nacional. De estas iniciativas, 854 provienen de mesas de trabajo sectoriales y 1.813 de proposiciones directas de la sociedad civil. El valor total reportado para estos proyectos asciende a COP 566,9 billones. El gobierno espera presentar el documento final ante el Congreso en marzo de 2027. Esta cifra representa un volumen significativo de inversión planificada para los próximos cuatro años de mandato.

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Estrategia Del Departamento Nacional De Planeacion

El Departamento Nacional de Planeación lideró la organización de estos encuentros bajo la iniciativa El Milagro de las Regiones. La gira comenzó el 6 de octubre en el departamento de Pereira con el objetivo de apoyar a las zonas afectadas por el terremoto. El presidente Abelardo De La Espriella inauguró esta ruta nacional desde dicha ciudad. Sin embargo, no asistió a 14 de los 16 encuentros regionales programados durante el mes anterior. Su presencia se limitó principalmente al cierre oficial en Leticia el 5 de noviembre.

Compromisos En La Region Amazonia

En la región de la Amazonía, el presidente Abelardo De La Espriella hizo promesas concretas de infraestructura para mejorar la conectividad. Anunció la construcción de aeropuertos en San José del Guaviare e Inírida. También se comprometió a crear un centro logístico fluvial y aéreo en la ciudad de Leticia. Estas obras se enmarcan en una narrativa que busca equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental. La región, donde el candidato Iván Cepeda obtuvo mayoría en la segunda vuelta, ahora recibe atención directa del ejecutivo.

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Tension Con Mandatarios Regionales

Las visitas del presidente generaron tensiones notables con gobernadores en departamentos como Arauca y Norte de Santander. Abelardo De La Espriella confrontó públicamente a los mandatarios locales por el manejo de recursos públicos y estrategias de seguridad. Estas intervenciones incluyeron insinuaciones sobre relaciones con grupos criminales en el oriente del país. Los gobernadores afectados perciben estas acciones como emboscadas diseñadas para viralizar críticas en redes sociales. Esta dinámica crea un ambiente de precaución constante entre las autoridades departamentales.

Implicaciones Politicas Para 2027

La estrategia del gobierno tiene claras implicaciones electorales de cara a las elecciones regionales de 2027. Figuras locales utilizan los choques públicos del presidente para impulsar candidaturas bajo la etiqueta de Defensores de la Patria. Esta etiqueta se asocia con una narrativa de anticorrupción y manejo firme de la seguridad. El despliegue por las regiones también busca influir en el Congreso, donde varios parlamentarios han asistido a los eventos del jefe de Estado. El objetivo final es aumentar el dominio político de la administración actual en todos los niveles del gobierno.