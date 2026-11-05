Abelardo De La Espriella critica corrupción y licitación del Gobierno Petro

El presidente Abelardo De La Espriella reveló el aumento de costos en la fibra óptica y criticó el escándalo de Deyci Jiménez y Gustavo Petro desde el Amazonas.

El presidente Abelardo De La Espriella ha centrado su atención en la gestión del anterior mandato, denunciando presuntas irregularidades financieras y éticas desde la región del Amazonas. Durante su intervención, el mandatario hizo referencia directa a la polémica revelación de un video que involucra a Deyci Jiménez con el expresidente Gustavo Petro, marcando un tono de severa crítica hacia la administración saliente.

Aumento drástico en licitación de fibra óptica

El presidente Abelardo De La Espriella especificó que la licitación adjudicada por el Gobierno de Gustavo Petro para tender la fibra óptica por los ríos Putumayo y Amazonas sufrió una inflación de costos significativa. Señaló que el presupuesto original ascendía a 683 mil millones de pesos en 2025, cifra que se disparó a más de 1.14 billones en 2026.

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De La Espriella argumentó que esta expansión presupuestal ha generado incertidumbre financiera para el Estado y ha introducido riesgos ambientales y posibles fallas técnicas en la infraestructura proyectada. Estas declaraciones consolidan su postura de escepticismo hacia los proyectos hereditarios del exmandatario, a los que juzga con gran sospecha.

Denuncias políticas y el escándalo de Deyci Jiménez

En el mismo contexto, congresistas de Salvación Nacional radicaron una denuncia formal contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara. Este paso legal responde a los señalamientos realizados por Deyci Jiménez, quien ha sido el centro de una intensa polémica pública tras la difusión del video mencionado.

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El mandatario aprovechó el momento para explicar que, además de los problemas presupuestales, continúa encontrando presuntos casos de corrupción que afectaron a la administración nacional previa. Su crítica abarca tanto la gestión técnica de los proyectos como la conducta ética de los actores políticos involucrados en la controversia.

Impacto y próximos pasos en la administración

Las declaraciones de De La Espriella ocurren en medio de una fase de transición donde el nuevo gobierno busca establecer límites claros con las prácticas de la era Petro. La intervención desde el Amazonas sirve como un recordatorio de la prioridad en la revisión de obras públicas en zonas de difícil acceso como Putumayo y Amazonas.

Mientras la Comisión de Acusación evalúa la denuncia contra el expresidente Petro, el gobierno actual insiste en la necesidad de transparencia y dignidad en el manejo de recursos públicos. El presidente De La Espriella mantiene que estas medidas son necesarias para garantizar la estabilidad financiera y el cumplimiento ambiental de los grandes proyectos de conectividad nacional.