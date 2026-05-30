Abelardo De La Espriella cuestiona la fallida paz total y el proyecto del cambio del Gobierno nacional

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella se refirió a la fallida paz total y el proyecto del cambio del Gobierno nacional, calificándolos como una farsa llena de corruptos. Se comprometió a proteger al pueblo colombiano y a acabar con la criminalidad.

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella cuestionó nuevamente la fallida paz total y el proyecto del cambio del Gobierno nacional, calificándolo como una farsa llena de corruptos.

En entrevista con EL HERALDO, el aspirante de Defensores de la Patria se refirió a esta apuesta del presidente Gustavo Petro como un engaño al pueblo colombiano. Sostuvo que los grupos armados tienen 48 horas para entregarse si llega a la Casa de Nariño, sino serán dados de baja. También se refirió a la herencia que le dejaría Petro, señalando que los diálogos adelantados con el Clan del Golfo serían resueltos con un bombardeo al segundo día.

El candidato se comprometió a proteger al pueblo colombiano y a acabar con la criminalidad, calificando a los grupos armados ilegales como cucarachas que deben ser eliminadas. Además, se refirió a la paz total como una política del Gobierno nacional más cuestionada, afirmando que el que esté por fuera de la ley va a sentir lo duro que muerde el tigre





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Gobierno Nacional Paz Total Proyecto Del Cambio Criminalidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo De la Espriella se retira de la vida pública después de cuatro añosEl presidente de Ecopetrol, Abelardo De la Espriella, anunció su retiro de la vida pública después de cuatro años en el cargo. De la Espriella se refirió a la reelección presidencial y su decisión de retirarse

Read more »

María Elvira Salazar respalda a Abelardo De la Espriella: 'Ese es el hombre que Colombia necesita'La congresista republicana María Elvira Salazar anunció su respaldo a Abelardo De la Espriella, quien se postula como candidato presidencial en Colombia. La Defensoría del Pueblo exigió justicia tras la muerte de una bebé de seis meses víctima de violencia sexual en Tolima.

Read more »

Campaña de Abelardo De La Espriella exige resultados por el asesinato de dos de sus integrantesRogers Devia y Fabián Cardona fueron asesinados el pasado 15 de mayo en el Meta.

Read more »

¿Quién lidera el voto en la Costa Caribe, Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella?En 6AM W de Caracol Radio, el senador electo del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, y el exsenador e integrante de la campaña de Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, debatieron sobre las campañas presidenciales en la Costa y el respaldo electoral para cada candidato.

Read more »