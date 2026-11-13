Abelardo de la Espriella cumple 100 días de gobierno: los hitos clave de su presidencia

La administración de Abelardo de la Espriella cumple 100 días el 15 de noviembre, marcada por el terremoto de San José del Palmar y el Libro de la Verdad.

La Presidencia de Abelardo de la Espriella cumple sus primeros 100 días este 15 de noviembre. Su administración ha estado marcada por hitos como la posesión presidencial en Cali, un terremoto ocurrido tres días después de asumir el Ejecutivo y las discusiones en el Legislativo, que han tenido impacto en su gabinete.

Según el recuento de la Presidencia, el primer trimestre de gobierno incluyó visitas de primer nivel con aliados regionales y golpes a líderes de estructuras criminales. El balance de estos tres meses se organiza en 10 fechas clave, en orden cronológico.

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Posesión en Cali y el terremoto de San José del Palmar

Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de Colombia 47 días después de su victoria en la segunda vuelta. Eligió la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali para tomar juramento ante el Congreso, y el Batallón Pichincha como escenario de su primer discurso como jefe de Estado.

Para hacer posible la ceremonia en Cali, el Legislativo tuvo que aprobar la petición del nuevo Gobierno de trasladar el acto a la capital del Valle del Cauca. La decisión rompió con la tradición de asumir la Presidencia desde Bogotá, en línea con la propuesta de descentralizar el Ejecutivo.

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Tres días después de la posesión llegó el terremoto, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en Chocó, con una magnitud de 7,4. El sismo obligó a volcar la agenda del Ejecutivo hacia la atención de los impactos que dejó.

Libro de la Verdad y el choque con la corrupción denunciada

El presidente Abelardo de la Espriella, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo, presentó ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría el Libro de la Verdad, un documento de más de 100 páginas. En él, el Gobierno señala denuncias sobre presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro.

Al presentar el documento desde la Universidad del Externado, el mandatario afirmó que es su deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control los hechos que implican la responsabilidad de quienes administraron los bienes del pueblo colombiano. Dijo que el Gobierno no llegó para encubrir complicidades ni para contemporizar con el delito.

Ese mismo Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, De la Espriella y su ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvieron su primera reunión con el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Comisión de Disciplina Judicial en el Palacio de Justicia.

Al encuentro asistió el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis Gómez. También participaron el vicepresidente de la Corte, Hugo Quintero Bernate; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea; y la vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Adriana Consuelo López Martínez.

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Tras la reunión, el mandatario indicó que su relación institucional y personal con la Rama Judicial estará regida por la colaboración armónica y el respeto recíproco.

Gestión de la emergencia y ofensiva contra el crimen organizado

Para atender los efectos del sismo, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días, medida que fue avalada por la Corte Constitucional. Desde Bogotá se activó un Puesto de Mando Unificado, y la agenda presidencial quedó parcialmente ocupada con la atención a los afectados y la reconstrucción.

En ese proceso se creó el Fondo Milagro. Durante la atención de la emergencia, De la Espriella sostuvo llamadas directas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para buscar cooperación internacional. También reunió por primera vez a su gabinete en pleno.

En el frente de seguridad, el jefe de Estado celebró la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor' o 'Naín', máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según sus palabras, con esa muerte terminan las actividades criminales de este narcoterrorista, que golpeaba La Guajira y el Caribe colombiano mediante narcotráfico, extorsión y presión a la población.